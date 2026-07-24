Shanghai Electric prezentuje na WAIC 2026 ofertę robotów wykorzystujących inteligencję ucieleśnioną oraz rozwiązania inteligentnych fabryk opartych na natywnej AI

Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się humanoidalne roboty o 41 stopniach swobody, roboty do inspekcji rurociągów zapewniające dokładność pozycjonowania na poziomie ±1 mm oraz 51 przemysłowych agentów sztucznej inteligencji.

SZANGHAJ, 24 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Praca w sektorze produkcji zaawansowanych urządzeń przemysłowych często odbywa się w ograniczonych przestrzeniach, obejmuje manipulowanie złożonymi obiektami oraz wykonywanie precyzyjnych operacji wymagających trwałej, stabilnej dokładności. Podczas niedawnej Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji 2026 oraz Spotkania Wysokiego Szczebla poświęconego Globalnemu Zarządzaniu Sztuczną Inteligencją (WAIC 2026) firma Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) zaprezentowała kompleksową ofertę rozwiązań opartych na inteligencji ucieleśnionej, dostosowanych do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

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Hasłem przewodnim ekspozycji Shanghai Electric było „AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits" („Sztuczna inteligencja dla wszystkich: inteligentny zespół, nieograniczone możliwości"). Firma zaprezentowała swoje kompetencje w obszarze robotów wykorzystujących inteligencję ucieleśnioną, kluczowych komponentów robotycznych oraz rozwiązań inteligentnych fabryk opartych na natywnej AI, demonstrując kompleksowe możliwości obejmujące kompletne systemy robotyczne, najważniejsze podzespoły, oprogramowanie przemysłowe oraz architekturę inteligentnych zakładów produkcyjnych.

„Prawdziwa wartość inteligencji ucieleśnionej polega na zrozumieniu rzeczywistych zadań przemysłowych: połączeniu siły, precyzji i stabilności maszyn z ludzkim doświadczeniem oraz zdolnością oceny sytuacji, aby stworzyć nowy model współpracy oparty na zasadzie „maszyna wspiera człowieka, a człowiek i maszyna współpracują ze sobą" – powiedział Wang Chunlei, zastępca dyrektora generalnego pionu robotyki w Shanghai Electric Automation Group.

Oferta robotów Shanghai Electric obejmuje rozwiązania przeznaczone do pięciu kluczowych zastosowań przemysłowych: montażu złączy, prac elektrycznych, elastycznego sortowania, inteligentnego montażu oraz obróbki rur. Wśród najważniejszych prezentowanych rozwiązań znalazły się:

Dwunożny humanoidalny robot „SUYUAN" – wyposażony w 41 stopni swobody, zapewniających wysoką mobilność. Robot posiada wielomodalny system percepcji wzrokowej umieszczony w głowie i tułowiu oraz system dwóch akumulatorów z możliwością ich wymiany podczas pracy (hot swap). Doskonale sprawdza się podczas inspekcji, transportu materiałów oraz wykonywania zadań montażowych.

– wyposażony w 41 stopni swobody, zapewniających wysoką mobilność. Robot posiada wielomodalny system percepcji wzrokowej umieszczony w głowie i tułowiu oraz system dwóch akumulatorów z możliwością ich wymiany podczas pracy (hot swap). Doskonale sprawdza się podczas inspekcji, transportu materiałów oraz wykonywania zadań montażowych. Przemysłowy humanoidalny robot kołowy „TUOYUAN" – wykorzystuje bazowy model inteligencji ucieleśnionej oraz hybrydowy system sterowania siłą i pozycją. Umożliwia montaż różnego rodzaju złączy, sortowanie materiałów oraz załadunek i rozładunek elementów z blach wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

– wykorzystuje bazowy model inteligencji ucieleśnionej oraz hybrydowy system sterowania siłą i pozycją. Umożliwia montaż różnego rodzaju złączy, sortowanie materiałów oraz załadunek i rozładunek elementów z blach wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Bioniczny humanoidalny robot kołowy „Mermaid" – potrafi samodzielnie rozpoznawać przyciski, pokrętła oraz wyłączniki powietrzne, a następnie w czasie rzeczywistym wyznaczać trajektorie wykonywania operacji.

– potrafi samodzielnie rozpoznawać przyciski, pokrętła oraz wyłączniki powietrzne, a następnie w czasie rzeczywistym wyznaczać trajektorie wykonywania operacji. Autonomiczny robot do fazowania wewnętrznych ścian rur – przeznaczony do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Umożliwia pozycjonowanie i obróbkę tysięcy krawędzi otworów z dokładnością do 1 mm, jednocześnie przesyłając dane w czasie rzeczywistym.

Firma Shanghai Electric zaprezentowała również ofertę kluczowych komponentów robotycznych – od elementów odpowiedzialnych za przenoszenie napędu po efektory końcowe. Wśród nich znalazła się planetarna śruba rolkowa, której nośność przekracza trzykrotnie możliwości tradycyjnych śrub kulowych, a także zręczna dłoń robotyczna DexHand, zaprojektowana z myślą o realizacji różnorodnych zadań związanych z chwytaniem i manipulowaniem przedmiotami.

Firma przedstawiła także 51 modeli i agentów sztucznej inteligencji wchodzących w skład serii „Inteligentna produkcja StarCloud", obejmujących trzy główne obszary działalności: badania i projektowanie, produkcję i wytwarzanie oraz eksploatację i utrzymanie ruchu. Rozwiązania te wspierają kluczowe procesy związane z urządzeniami przemysłowymi, takie jak optymalizacja procesów technologicznych czy utrzymanie infrastruktury energetyki wiatrowej.

Przemysłowe agenty AI są zintegrowane zarówno z systemami podejmowania decyzji przez roboty, jak i z logiką działania inteligentnych fabryk opartych na natywnej AI, co pozwala przekształcać wiedzę ekspercką z zakresu produkcji w zdigitalizowane i wielokrotnego użytku zasoby. Rozwiązania te wspierają planowanie harmonogramów produkcji, kontrolę jakości oraz predykcyjne utrzymanie ruchu, przyspieszając transformację systemów produkcyjnych z modelu opartego na doświadczeniu do modelu wykorzystującego dane.

Shanghai Electric opublikowała również „Białą księgę technologii inteligentnych fabryk opartych na natywnej AI", przedstawiając architekturę aktywnej ewolucji umożliwiającą optymalizację danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym w zamkniętej pętli. Dzięki temu w fabryce możliwe są samoobserwacja, samodzielne podejmowanie decyzji i samodzielna realizacja działań. Inteligentna fabryka oparta na natywnej AI, zbudowana zgodnie z koncepcją First Principles, integruje pionowo przepływy procesów, oprogramowanie przemysłowe, agenty AI oraz inteligentne urządzenia, eliminując tradycyjne hierarchie organizacyjne, jednocześnie poziomo łącząc rozproszone silosy danych. Architektura rozwiązania opiera się na trzech podstawowych warstwach: „mózgu" fabryki AI, pełniącym rolę centrum sterowania, przemysłowych agentach AI i robotach wykorzystujących inteligencję ucieleśnioną tworzących sieć wykonawczą oraz fizycznym bliźniaku będącym cyfrowym odzwierciedleniem rzeczywistego zakładu.

Wykorzystując bogate doświadczenie przemysłowe oraz kompleksowe kompetencje w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych, Shanghai Electric zamierza nadal wspierać wdrażanie sztucznej inteligencji w środowiskach przemysłowych, wychodzić naprzeciw wyzwaniom technicznym związanym z zastosowaniem inteligencji ucieleśnionej w złożonych scenariuszach, przyspieszać wdrażanie inteligentnych fabryk opartych na natywnej AI na dużą skalę oraz dostarczać rozwiązania, które mogą być z powodzeniem powielane w różnorodnych środowiskach produkcyjnych.