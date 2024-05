Shutterstock Studios vence temporada de premiações com 15 prêmios Telly e quatro Webby Honors

A produtora global traz produção inovadora, imersiva e virtual para a narrativa comercial de campanhas premiadas

NOVA YORK, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Shutterstock Studios, uma divisão da Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) que oferece soluções completas para produção global, incluindo fotografia, vídeo, animação, produção virtual e demandas em 3D, anunciou hoje uma impressionante lista de prêmios do setor, levando para casa 15 prêmios Telly, quatro Webby Honors e uma Webby Nomination pelo seu trabalho de excelência. Utilizando uma variedade de técnicas de produção de ponta e uma narrativa poderosa, Shutterstock Studios garantiu prêmios de prestígio em nome de clientes de vários setores, incluindo Lenovo, Carhartt, Quill e a organização sem fins lucrativos SOMA.

"Da costa de São Tomé ao campus da UNC Chapel Hill, nossa equipe percorreu grandes distâncias para contar as histórias incríveis que foram homenageadas com os prêmios Telly e Webby nesta temporada", disse Aiden Darné, vice-presidente e chefe de produção global da Shutterstock Studios. "Sou grato aos nossos clientes pela confiança e parceria e à nossa equipe pela criatividade e execução impecável. Estamos entusiasmados em manter esse impulso à medida que levamos todo o poder de nossas diversas ofertas para mais projetos do que nunca."

Shutterstock Studios recebeu vários prêmios de ouro, prata e bronze em categorias que incluem arte e edição, videografia e cinematografia, responsabilidade social, organização sem fins lucrativos, documentário e muito mais. O 45º Telly Awards teve um ano recorde, homenageando a excelência em vídeo e televisão em todas as telas e julgado por líderes de plataformas de vídeo, televisão, redes de streaming e produtoras. Outros vencedores incluem Adobe, Calvin Klein, ESPN, LinkedIn, Mother Jones, MTV Entertainment Studios, NASA, LA Clippers (NBA), PlayStation Studios, Sawhorse Productions, TelevisaUnivison e muitos outros.

"O nível dos trabalhos desta temporada realmente refletiu o tema de ir além dos limites estabelecidos. Nosso setor está experimentando novas tecnologias como nunca, criando histórias verdadeiramente atraentes que chamam a atenção para algumas das questões mais urgentes do planeta", compartilha Amanda Needham, diretora administrativa do Telly Awards. "O Telly Awards está em uma posição única para atender a indústria onde está realmente atuando, seja na televisão ou no TikTok."

O trabalho da Shutterstock Studios também foi reconhecido em várias categorias no 28º Annual Webby Awards, incluindo melhor edição de vídeo, melhor uso de vídeo ou imagem em movimento, melhor uso de vídeo vertical e sustentabilidade e meio ambiente. Este ano, o Webby Awards recebeu mais de 13.000 inscrições de mais de 70 países, colocando o trabalho da Shutterstock Studios entre os 10% melhores entre todos os inscritos. Aclamado como a "maior honraria da Internet" pelo The New York Times, o Webby Awards, apresentado pela International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), é a principal organização internacional de premiação que homenageia a excelência na Internet. Na semana passada, Shutterstock também conquistou cinco prêmios de ouro, prata e bronze no Clube da Criatividade Portugal.

Esses prêmios são os mais recentes de uma série de conquistas para a Shutterstock Studios, demonstrando o alto nível de sua produção. Fundada em 2020 e dirigida por uma equipe com experiência em marcas como VICE e Refinery29, Shutterstock Studios provou ser líder do setor em produção comercial, de TV e tradicional até produção imersiva, 3D, virtual e muito mais. Atua como parceira criativa das marcas mais inovadoras, incluindo Amazon, L'Oréal, P&G, Sony e muitas outras.

Shutterstock Studios também realizará um Immersive Showcase hoje na cidade de Nova York em uma demonstração ao vivo exclusiva com o intuito de mostrar o poder da produção virtual, da modelagem 3D e da criação de jogos para celulares. Especialistas internacionais em produção virtual apresentarão palestras e workshops sobre os motivos pelos quais a realidade estendida e a tecnologia NeRF são indispensáveis para empresas que desejam oferecer produções de alta qualidade em escala. Os responsáveis pela Shutterstock Studios também estarão presentes no Cannes Lions no próximo mês para compartilhar ideias sobre como essa nova tecnologia pode ajudar a dar vida à visão de uma marca.

