Shutterstock Studios räumen in der Award-Saison 15 Telly Awards und vier Webby Honors ab

Das globale Produktionshaus bietet innovative, immersive und virtuelle Produktion für preisgekrönte Werbekampagnen

NEW YORK, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock Studios, eine Abteilung von Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ein Anbieter von End-to-End-Lösungen für die globale Produktion, einschließlich Fotografie, Video, Animation, virtuelle Produktion und 3D-Bedarf, gaben heute eine beeindruckende Liste von Branchenpreisen bekannt: 15 Telly Awards, vier Webby Honors und eine Webby-Nominierung für ihre erstklassige Arbeit. Durch den Einsatz einer Vielzahl von High-End-Produktionstechniken und kraftvollem Storytelling sicherten sich die Shutterstock Studios die prestigeträchtigen Auszeichnungen im Namen von Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Lenovo, Carhartt, Quill und die gemeinnützige SOMA.

„Von der Küste von São Tomé bis zum Campus der UNC Chapel Hill ist unser Team weit gereist, um die unglaublichen Geschichten zu erzählen, die in dieser Saison mit Telly- und Webby-Awards ausgezeichnet wurden", so Aiden Darné, VP und Leiter der globalen Produktion bei den Shutterstock Studios. „Ich bin unseren Kunden dankbar für ihr Vertrauen und ihre Partnerschaft und unserem Team für seine Kreativität und einwandfreie Ausführung. Wir freuen uns darauf, diesen Schwung beizubehalten, während wir die volle Leistung unseres vielfältigen Angebots in mehr Projekte als je zuvor einbringen."

Die Shutterstock Studios erhielten mehrere Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen in Kategorien wie Handwerk und Schnitt, Videografie und Kamera, Soziale Verantwortung, Gemeinnützigkeit, Dokumentarfilm und mehr. Die 45. Telly Awards feierten ein Rekordjahr und zeichneten herausragende Leistungen in den Bereichen Video und Fernsehen auf allen Bildschirmen aus und die Gewinner wurden von führenden Vertretern aus den Bereichen Videoplattformen, Fernsehen, Streaming-Netzwerke und Produktionsfirmen ausgewählt. Zu den Preisträgern gehören Adobe, Calvin Klein, ESPN, LinkedIn, Mother Jones, MTV Entertainment Studios, NASA, die LA Clippers (NBA), PlayStation Studios, Sawhorse Productions, TelevisaUnivison und andere.

„Die Qualität der Arbeiten in dieser Saison spiegelt wirklich das Thema wider, über den Rahmen hinauszugehen. Unsere Branche experimentiert mit neuen Technologien wie nie zuvor und entwickelt wirklich fesselnde Geschichten, um die Aufmerksamkeit auf einige der dringendsten Probleme der Welt zu lenken", erklärt Amanda Needham, Geschäftsführerin der Telly Awards. „Die Telly Awards sind einzigartig positioniert, um die Industrie dort zu treffen, wo sie ihre Arbeit macht, sei es im Fernsehen oder auf TikTok."

Die Arbeit der Shutterstock Studios wurde bei den 28. Annual Webby Awards in mehreren Kategorien ausgezeichnet, darunter Beste Videobearbeitung, Beste Nutzung von Videos oder bewegten Bildern, beste Nutzung von vertikalen Videos, und Nachhaltigkeit und Umwelt. Für die Webby Awards wurden in diesem Jahr mehr als 13.000 Beiträge aus über 70 Ländern eingereicht, wobei die Arbeiten der Shutterstock Studios zu den besten 10 Prozent aller Beiträge gehörten. Die Webby Awards, die von der International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) verliehen werden und von der New York Times als „höchste Auszeichnung des Internets" bezeichnet werden, sind die führende internationale Preisverleihungsorganisation für herausragende Leistungen im Internet. Letzte Woche gewann Shutterstock außerdem fünf Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen beim Clube da Criatividade Portugal.

Diese Auszeichnungen sind die jüngsten in einer Reihe von Siegen für die Shutterstock Studios, die das hohe Niveau ihrer Arbeit demonstrieren. Gegründet im Jahr 2020 und geleitet von einem Team mit Erfahrung bei Marken wie VICE und Refinery29, haben sich die Shutterstock Studios als Branchenführer in den Bereichen Werbung, TV und traditionelle Produktion bis hin zu immersiver, 3D- und virtueller Produktion und darüber hinaus bewährt. Sie dienen als kreativer Partner für die innovativsten Marken, darunter Amazon, L'Oréal, P&G, Sony und viele mehr.

Die Shutterstock Studios werden heute in New York City einen Immersive Showcase veranstalten, um in einer exklusiven Live-Demonstration die Möglichkeiten der virtuellen Produktion, der 3D-Modellierung und der Erstellung von mobilen Spielen zu zeigen. Globale Experten für virtuelle Produktion werden in Keynotes und Workshops erläutern, warum die erweiterte Realität und die NeRF-Technologie für Unternehmen, die qualitativ hochwertige Produktionen in großem Maßstab liefern wollen, unverzichtbar sind. Die Verantwortlichen der Shutterstock Studios werden auch bei den Cannes Lions im nächsten Monat anwesend sein, um zu zeigen, wie diese neue Technologie dazu beitragen kann, die Vision einer Marke zum Leben zu erwecken.

Informationen zu Shutterstock:

