Shutterstock Studios 橫掃頒獎季，奪得 15 項 Telly Awards 和四項 Webby 榮譽

該國際製作公司在商業敘事中引入創新、沉浸式及虛擬製作技術，打造屢獲殊榮的廣告

紐約2024年5月30日 /美通社/ -- Shutterstock Studios 是 Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所股票代碼：SSTK）的子公司，為全球製作提供一條龍的解決方案，滿足攝影、影片、動畫、虛擬製作和 3D 需求。該公司今日宣佈在 行業獎項中斬獲驕人成績，勇奪 15 項 Telly Awards、4 項 Webby 榮譽以及 1 項 Webby 提名，彰顯其業界翹楚地位。利用豐富的頂級製作技術和極具說服力的敘事技巧，Shutterstock Studios 代表來自多個行業的客戶贏得了享負盛名的獎項，其中客戶包括 Lenovo、Carhartt、Quill 以及非牟利機構 SOMA。

「為了製作本季獲 Telly 和 Webby 獎項的精彩故事，從聖多美島的海岸線到北卡羅來納大學教堂山分校的校園，我們的團隊走遍了各地，」Shutterstock Studios 副總裁兼全球製作主管 Aiden Darné 表示，「我由衷感謝客戶的信任和合作，亦要讚揚團隊的創意才華和完美執行。我們將乘本次得獎之勢，務求將多元化的頂尖製作服務應用於更多專案之上。」

利用豐富的頂級製作技術和極具說服力的敘事技巧，Shutterstock Studios 代表來自多個行業的客戶贏得了享負盛名的獎項，其中客戶包括 Lenovo、Carhartt、Quill 以及非牟利機構 SOMA。

Shutterstock Studios 斬獲多項金、銀、銅獎殊榮，橫跨不同組別，包括製作及剪輯、錄像及攝錄、社會責任、非牟利機構、紀錄片等。第 45 屆 Telly Awards 創下歷屆之最，表彰橫跨所有螢幕平台的卓越影片和電視製作。評審團由來自影片平台、電視台、串流網絡和製作公司的領導者組成。其他獲獎者包括 Adobe、Calvin Klein、ESPN、LinkedIn、Mother Jones、MTV Entertainment Studios、NASA、the LA Clippers (NBA)、PlayStation Studios、Sawhorse Productions、TelevisaUnivison 等。

「本季參賽作品的質素真正地體現了突破界限的主題。我們的業界正以前所未有的力度嘗試新技術，創作出真正扣人心弦的故事，引發人們關注世界上一些最緊迫的議題，」Telly Awards 常務董事 Amanda Needham 分享感言時表示：「Telly Awards 具有得天獨厚的優勢，能貼近業界實際創作作品的平台，不論是在電視上還是在 TikTok 上。」

Shutterstock Studios 的作品亦於第 28 屆年度 Webby Awards 的評選中囊括多個組別的獎項，當中包括最佳影片剪輯、最佳影片或動態影像運用、最佳垂直影片運用，以及可持續性及環境範疇的獎項。本屆 Webby Awards 收到來自超過 70 個國家和地區的 13,000 多份參賽作品，而 Shutterstock Studios 的作品於所有參賽作品排名中躋身前 10%。Webby Awards 獎項被《紐約時報》譽為「互聯網的最高榮譽」，由國際數位藝術與科學學院 (IADAS) 頒發，是表彰網絡領域卓越成就的國際性頂尖獎項。上週，Shutterstock 還在 Clube da Criatividade Portugal 贏得了五項金、銀和銅獎。

這些獎項是 Shutterstock Studios 一系列獲獎紀錄中的最新殊榮，彰顯其作品的超高質素。Shutterstock Studios 成立於 2020 年，由一支擁有如 VICE 和 Refinery29 等品牌經驗的團隊領導，不僅是商業廣告、電視和傳統製作的業界翹楚，更是走在行業前沿，在沉浸式、3D、虛擬製作等領域也有卓越表現。 Shutterstock Studios 是最具創新品牌的創意合作夥伴，當中就包括了 Amazon、L'Oréal、P&G、Sony 等。

Shutterstock Studios 今日亦將於紐約市舉辦沉浸式體驗展覽，透過獨家現場示範，展示虛擬製作、3D 建模以及手機遊戲開發的強大功能。來自虛擬製作領域的國際專家將會主講一系列主題演講和工作坊，探討擴增實境和 NeRF 技術對追求大規模製作高質素作品的公司來說不可或缺的原因。Shutterstock Studios 的領導層亦會出席下個月的 Cannes Lions，分享如何利用此新科技，實現品牌的願景。

關於 Shutterstock：

Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所股票代碼：SSTK）是創新品牌、數位媒體及行銷公司的首要合作夥伴，賦予世界自信創作的能力。在全球數百萬創作者以及勇敢無懼的產品創新手法的推動下，Shutterstock 成為全球領先的許可平台，擁有最廣泛及最多元化的高品質 3D 模組、影片、音樂、相片、平台、向量圖及插圖。Shutterstock 全面使用最新創新科技，並提供最完整的資源選擇，從全球最大內容市場，到突發新聞及頂尖娛樂編輯存取，再到多合一內容編輯平台及工作室製作服務，將故事講述帶進生活。

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SOURCE Shutterstock, Inc.