SI Group anuncia resultados iniciais de sua oferta de troca, resultando em um fortalecimento significativo de sua posição financeira

Participação cambial inicial de aproximadamente 100% dos Credores 1L e 89% das Notas Não Garantidas

A SK Capital Partners & Affiliates oferece um novo investimento em dinheiro de US$ 150 milhões em conexão com a Transação

THE WOODLANDS, Texas, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, fechou uma transação de troca privada apoiada por uma maioria significativa de seus credores existentes em 18 de setembro de 2024 e, simultaneamente, anunciou uma oferta pública de troca aos seus credores remanescentes para participar de uma transação subsequente nos mesmos termos (coletivamente, a " Transação "). O SI Group (ou a "Sociedade") anunciou hoje os resultados iniciais da Transação a partir da data de liquidação inicial, 30 de setembro de 2024, com o apoio de aproximadamente 100% dos Credores 1L e 89% das Notas Não Garantidas. Essa ampla participação na Transação ressalta a confiança dos credores na Empresa e suas perspectivas de longo prazo.

A Transação estende os vencimentos da dívida até 2028, aumenta a liquidez por meio do acesso total a uma nova linha de crédito rotativo de US$ 218 milhões e resulta em uma redução geral na despesa anual de juros em dinheiro da Empresa. Em conexão com a Transação, a SK Capital Partners, patrocinadora financeira da Empresa, e Afiliadas forneceram um investimento total em dinheiro novo de US$ 150 milhões para reforçar ainda mais a liquidez e pagar a dívida.

A Transação melhora materialmente o perfil de liquidez do SI Group e posiciona melhor a Empresa para capitalizar uma futura recuperação mais ampla do setor.

A reestruturação bem-sucedida da estrutura de capital do SI Group, com forte apoio da SK Capital e dos credores, permitirá que o SI Group se concentre em continuar a implementar iniciativas-chave de melhoria, atendendo aos clientes e promovendo seu objetivo de longo prazo de se tornar a potência global de aditivos de desempenho.

A Transação permanecerá aberta até as 17:00, horário de Nova York, do dia 16 de outubro de 2024. Os titulares de Notas Não Garantidas são obrigados a licitar antes das 17:00, horário de Nova York, em 1º de outubro de 2024, para receber o Prêmio de Participação Antecipada.

A Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica do SI Group e a PJT Partners atuou como consultora financeira da Empresa.

Um Grupo Ad Hoc de Credores de Primeira Garantia e detentores de Notas Não Garantidas foi assessorado pelo Milbank LLP, e o agente administrativo para as novas linhas de crédito foi assessorado pela Davis Polk & Wardwell LLP.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As soluções do SI Group melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e farmacêuticas. Com sede em The Woodlands, Texas, EUA, o SI Group opera 19 instalações de fabricação em três continentes, atendendo clientes em 80 países com o apoio de aproximadamente 1.800 funcionários em todo o mundo. Em 2023, o SI Group publicou seu relatório ESG inaugural, mostrando seu compromisso com a melhoria contínua e a sustentabilidade. O SI Group inova e impulsiona a mudança para criar valor com paixão pela segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato com a Mídia:

Joseph Grande

telefone: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group, Inc.