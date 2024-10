SI Group annonce les premiers résultats de son offre d'échange, qui se traduisent par un renforcement significatif de sa situation financière

Participation initiale à l'échange d'environ 100 % des prêteurs 1L et 89 % des billets non garantis

SK Capital Partners & Affiliates fournissent un nouvel investissement de 150 millions de dollars dans le cadre de la transaction.

THE WOODLANDS, Texas, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, un développeur et fabricant mondial de premier plan d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a conclu une transaction d'échange privée soutenue par une majorité significative de ses créanciers existants le 18 septembre 2024, et a annoncé simultanément une offre publique d'échange à ses créanciers restants pour participer à une transaction de suivi selon les mêmes conditions (collectivement, la " transaction "). SI Group (ou la " Société ") a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de la transaction à la date de règlement initial, le 30 septembre 2024, avec le soutien d'environ 100 % des prêteurs 1L et 89 % des billets non garantis. Cette large participation à la transaction souligne la confiance des créanciers dans l'entreprise et ses perspectives à long terme.

La transaction prolonge les échéances de la dette jusqu'en 2028, augmente les liquidités grâce à un accès complet à une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 218 millions de dollars et se traduit par une réduction globale des charges d'intérêt annuelles de la société. Dans le cadre de la transaction, SK Capital Partners, le sponsor financier de la société, et ses affiliés ont fourni un nouvel investissement total de 150 millions de dollars afin de renforcer les liquidités et de rembourser la dette.

L'opération améliore sensiblement le profil de liquidité de SI Group à l'avenir et place la société en meilleure position pour tirer parti d'une future reprise plus large du secteur.

La restructuration réussie de la structure du capital de SI Group, avec le soutien solide de SK Capital et des prêteurs, permettra à SI Group de se concentrer sur la poursuite de la mise en œuvre d'initiatives d'amélioration clés, sur le service aux clients et sur la poursuite de son objectif à long terme, qui est de devenir le leader mondial des additifs de performance.

La transaction restera ouverte jusqu'à 17 heures, heure de New York, le 16 octobre 2024. Les détenteurs de billets non garantis sont tenus d'apporter leurs titres avant 17 heures, heure de New York, le 1er octobre 2024, afin de recevoir la prime de participation anticipée.

Latham & Watkins LLP a été le conseiller juridique de SI Group et PJT Partners a été le conseiller financier de la société.

Un groupe ad hoc de prêteurs de premier rang et de détenteurs de billets non garantis a été conseillé par Milbank LLP, et l'agent administratif des nouvelles facilités de crédit a été conseillé par Davis Polk & Wardwell LLP.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group améliorent la qualité et la performance des produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, États-Unis, exploite 19 sites de production sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays avec l'aide d'environ 1 800 employés dans le monde entier. En 2023, SI Group a publié son premier rapport ESG, qui témoigne de son engagement en faveur de l'amélioration continue et de la durabilité. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Contact avec les médias :

Joseph Grande

ph : + 1.413.684.2463

[email protected]

