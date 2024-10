SI Group gibt erste Ergebnisse des Umtauschangebots bekannt, die zu einer wesentlichen Stärkung der finanziellen Position führen

Anfängliche Umtauschbeteiligung von etwa 100 % der 1L-Kreditgeber und 89 % der unbesicherten Schuldverschreibungen

SK Capital Partners & Affiliates stellen in Verbindung mit der Transaktion eine neue Geldanlage in Höhe von 150 Mio. $ zur Verfügung

THE WOODLANDS, Texas, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, schloss am 18. September 2024 eine private Umtauschtransaktion ab, die von einer bedeutenden Mehrheit seiner bestehenden Gläubiger unterstützt wurde, und kündigte gleichzeitig ein öffentliches Umtauschangebot an seine verbleibenden Gläubiger an, um sich an einer Folgetransaktion zu den gleichen Bedingungen zu beteiligen (zusammen die " Transaktion "). SI Group (oder das "Unternehmen") gab heute die ersten Ergebnisse der Transaktion zum ersten Abrechnungsdatum, dem 30. September 2024, bekannt. Die Transaktion wird von etwa 100 % der 1L-Kreditgeber und 89 % der unbesicherten Anleihen unterstützt. Diese breite Beteiligung an der Transaktion unterstreicht das Vertrauen der Gläubiger in das Unternehmen und seine langfristigen Perspektiven.

Die Transaktion verlängert die Fälligkeit der Schulden bis 2028, erhöht die Liquidität durch den vollen Zugang zu einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 218 Mio. US-Dollar und führt zu einer Verringerung der jährlichen Zinsaufwendungen des Unternehmens. Im Zusammenhang mit der Transaktion stellten SK Capital Partners, der Finanzsponsor des Unternehmens, und verbundene Unternehmen insgesamt 150 Mio. USD an neuen Mitteln zur Verfügung, um die Liquidität weiter zu erhöhen und Schulden zu tilgen.

Die Transaktion verbessert das künftige Liquiditätsprofil von SI Group erheblich und versetzt das Unternehmen in eine bessere Position, um von einer künftigen breiteren Branchenerholung zu profitieren.

Die erfolgreiche Umstrukturierung der Kapitalstruktur von SI Group, mit starker Unterstützung von SK Capital und den Kreditgebern, wird es SI Group ermöglichen, sich auf die weitere Umsetzung wichtiger Verbesserungsinitiativen zu konzentrieren, die Kunden zu bedienen und das langfristige Ziel zu verfolgen, das globale Powerhouse für Hochleistungsadditive zu werden.

Die Transaktion bleibt bis zum 16. Oktober 2024, 17.00 Uhr New Yorker Zeit, geöffnet. Inhaber unbesicherter Schuldverschreibungen müssen diese bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 1. Oktober 2024 andienen, um die Frühzeichnerprämie zu erhalten.

Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater der SI Group und PJT Partners als Finanzberater des Unternehmens.

Eine Ad-hoc-Gruppe von Erstkreditgebern und Inhabern ungesicherter Anleihen wurde von Milbank LLP beraten, und die Verwaltungsstelle für die neuen Kreditfazilitäten wurde von Davis Polk & Wardwell LLP beraten.

Über SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen von SI Group verbessern die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff- sowie in der Ölfeld- und Pharmaindustrie. Die SI Group hat ihren Hauptsitz in The Woodlands, Texas, USA, und betreibt 19 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die Kunden in 80 Ländern mit der Unterstützung von rund 1.800 Mitarbeitenden weltweit bedienen. 2023 veröffentlichte die SI Group ihren ersten ESG-Bericht, in dem sie ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und Nachhaltigkeit vorstellte. Die SI Group setzt auf Innovation und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen – mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt:

Joseph Grande

ph: + 1.413.684.2463

[email protected]

