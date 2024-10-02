SI Group 宣布債務交換要約的初步結果，顯著提升其財務狀況

約 100% 的第一留置權貸款人及 89% 的無擔保票據持有人參與初步交換

SK Capital Partners 及其附屬公司為是次交易提供 1.5 億美元新資金投資

德克薩斯州伍德蘭2024年10月3日 /美通社/ -- SI Group 是一家全球領先的效能添加劑、製程方案、藥品和化學中間體開發商和製造商，已於 2024 年 9 月 18 日完成一項由其絕大多數現有債權人支持的私人債務交換交易，並同時宣布向其餘債權人提出公開債務交換要約，讓他們以相同條款參與後續交易（統稱為「 交易 」）。SI Group（或「公司」）今天公布截至初步結算日 2024 年 9 月 30 日是次交易的初步結果，獲得約 100% 的第一留置權貸款人和 89% 的無擔保票據持有人的支持。是次交易獲廣泛參與，反映債權人對公司及其長期前景充滿信心。

是次交易將債務到期日延長至 2028 年，透過全面使用新的 2.18 億美元循環信貸額度增加流動資金，並降低公司的年度現金利息支出。公司的財務贊助商 SK Capital Partners 及其附屬公司於交易中提供合共 1.5 億美元的新資金投資，以進一步增強流動資金和償還債務。

是次交易顯著改善了 SI Group 未來的流動資金狀況，令公司更有能力把握未來更廣泛的行業復甦。

SI Group 在 SK Capital 和貸款人的大力支持下成功重組其資本結構，有助 SI Group 專注於繼續實施重要的改進措施、服務客戶，以及推進其成為全球效能添加劑巨頭的長期目標。

是次交易將於紐約市時間 2024 年 10 月 16 日下午 5:00 截止。無擔保票據的持有人必須於紐約市時間 2024 年 10 月 1 日下午 5:00 前提交要約，方可獲得提前參與溢價。

Latham & Watkins LLP 擔任 SI Group 的法律顧問，而 PJT Partners 則擔任公司的財務顧問。

第一留置權貸款人和無擔保票據持有人組成的臨時小組由 Milbank LLP 提供諮詢服務，而新信貸額度的管理代理則由 Davis Polk & Wardwell LLP 提供諮詢服務。

SI Group 簡介

SI Group 是高性能添加劑、製作過程解決方案和化學中間體創新技術的全球領導者。SI Group 的解決方案，有助提高塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤滑油、油田和製藥行業的工業和消費品的品質和性能。SI Group 總部位於美國德克薩斯州伍德蘭茲，在三大洲經營 19 個製造設施，在全球約 1,800 名員工的支援下，為 80 個國家的客戶提供服務。2023 年，SI Group 首次發布 ESG 報告，展示其對持續改進和可持續發展的承諾。SI Group 對安全、化學和非凡成果充滿熱情，堅持創新和推動變革來創造價值。了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

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SOURCE SI Group, Inc.