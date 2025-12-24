SI Group anuncia fechamento de recapitalização abrangente, posicionando a empresa para um crescimento acelerado

Transação de desalavancagem significativa, que resultou em uma redução geral de aproximadamente US$ 1,7 bilhão na dívida

THE WOODLANDS, Texas, 24 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma transação abrangente de recapitalização apoiada por seus credores e sócios de capital. Por meio dessa transação, o SI Group reduziu seu endividamento líquido em aberto em aproximadamente US$ 1,7 bilhão (mais de 80% de redução) e fez alterações em sua linha de crédito rotativo, o que aumenta significativamente a flexibilidade financeira e operacional do SI Group no futuro. Além disso, um novo grupo de propriedade institucional injetou US$ 150 milhões de capital júnior, demonstrando sua confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. Esse investimento permitirá que o SI Group financie as necessidades de capital de giro da empresa, invista em iniciativas operacionais importantes e acelere o crescimento para atender às necessidades de seus clientes e parceiros comerciais.

"Esta recapitalização representa um passo importante para o SI Group", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Ao reduzir nossa dívida e garantir novos investimentos, fortalecemos nossa base financeira, permitindo-nos continuar investindo em crescimento, melhorando as capacidades operacionais e apoiando nossos clientes em todo o mundo. Agradecemos a parceria de nossos novos investidores institucionais, cujo compromisso reflete a confiança em nossa estratégia e nos posiciona para o sucesso a longo prazo."

Consultores

A Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica, a PJT Partners atuou como banco de investimentos, a AlixPartners LLP atuou como consultora financeira do SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP atuou como consultor jurídico e Lazard atuou como banco de investimento para um grupo ad hoc de credores de empréstimos a prazo da empresa.

A Baker Botts L.L.P. atuou como consultora jurídica dos acionistas da empresa antes da transação.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global na inovadora tecnologia de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para melhorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e farmacêuticas. A presença global de fabricação do SI Group inclui 18 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países com aproximadamente 1.600 funcionários em todo o mundo. Em 2025, o SI Group recebeu um prêmio de bronze pela responsabilidade social corporativa da EcoVadis e está classificado entre os 35% melhores entre mais de 150.000 empresas em todo o mundo. O SI Group inova e impulsiona a mudança para criar valor com paixão pela segurança, química, sustentabilidade e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

FONTE SI Group, Inc.