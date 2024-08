SI GROUP LANÇA SITE REFORMULADO PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Novo site destaca o compromisso da empresa em cativar clientes e usuários com recursos aprimorados de pesquisa de produtos e acesso a recursos abrangentes

THE WOODLANDS, Texas, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, tem o orgulho de anunciar o relançamento de seu site em www.siigroup.com. Projetado para proporcionar uma experiência de usuário significativamente aprimorada, o novo layout do site reflete o compromisso do SI Group em cativar clientes e usuários da Web.

Principais características do novo site do SI Group

Recursosaprimorados de pesquisa de produtos : o site reformulado oferece uma funcionalidade de pesquisa de produtos mais intuitiva e poderosa. Os clientes agora podem encontrar com facilidade informações detalhadas sobre o extenso portfólio do SI Group, garantindo que possam localizar rapidamente os produtos que atendem às suas aplicações, mercados e tecnologias específicas.

o site reformulado oferece uma funcionalidade de pesquisa de produtos mais intuitiva e poderosa. Os clientes agora podem encontrar com facilidade informações detalhadas sobre o extenso portfólio do SI Group, garantindo que possam localizar rapidamente os produtos que atendem às suas aplicações, mercados e tecnologias específicas. Acesso a recursos abrangentes: o site inclui uma rica biblioteca de recursos, incluindo documentos técnicos, folhetos e vídeos. Tornar os recursos do produto mais facilmente disponíveis ajuda a apoiar os clientes em seus processos de pesquisa e tomada de decisão.

o site inclui uma rica biblioteca de recursos, incluindo documentos técnicos, folhetos e vídeos. Tornar os recursos do produto mais facilmente disponíveis ajuda a apoiar os clientes em seus processos de pesquisa e tomada de decisão. Layout Centrado no Usuário: O novo site possui uma interface moderna e fácil de usar que melhora a navegação e a acessibilidade. O layout simplificado garante que os visitantes possam encontrar informações prontamente, aprimorando a experiência geral de navegação.

O novo site possui uma interface moderna e fácil de usar que melhora a navegação e a acessibilidade. O layout simplificado garante que os visitantes possam encontrar informações prontamente, aprimorando a experiência geral de navegação. Ferramentas aprimoradas de suporte ao cliente: o site agora apresenta ferramentas aprimoradas de suporte ao cliente, incluindo uma seção Fale Conosco que concede aos clientes um acesso mais eficiente aos recursos do SI Group, incluindo especialistas técnicos.

Compromisso com a Melhoria Contínua

O relançamento do site faz parte da estratégia mais ampla do SI Group de investir em tecnologia que ajude a impulsionar a satisfação do cliente e a excelência operacional. Além da nova plataforma do site, a empresa também expandiu seu foco em pesquisa e desenvolvimento (P&D), reforçando sua posição como líder do setor no fornecimento de soluções aditivas de ponta.

"Estamos entusiasmados por apresentar o nosso novo site, que é um testemunho da nossa dedicação em melhorar a experiência geral do cliente", disse Brooke Manrique, Vice-Presidente Sénior de Recursos Humanos e Comunicações. "Este relançamento representa um marco significativo em nossa jornada contínua para aprimorar nossa presença digital e fornecer aos nossos clientes as ferramentas e os recursos de que precisam para ter sucesso."

O SI Group está comprometido em aprimorar as experiências do cliente por meio de investimentos significativos em recursos digitais, serviços de suporte e P&D. Visite o site recém-lançado em www.siigroup.com para explorar essas atualizações interessantes.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As soluções do SI Group melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e farmacêuticas. Com sede em The Woodlands, Texas, EUA, o SI Group opera 19 unidades de produção em três continentes, atendendo clientes em 80 países com o apoio de aproximadamente 1.800 funcionários em todo o mundo. Em 2023, o SI Group publicou seu relatório ESG inaugural, mostrando seu compromisso com a melhoria contínua e a sustentabilidade. O SI Group inova e promove a mudança para criar valor com paixão pela segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/4853134/si_group__inc__logo.jpg

