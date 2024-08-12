SI Group 推出強化網站，提升客戶體驗

新網站改善了產品搜尋功能，並可存取全面的資源，突顯公司致力於吸引客戶和使用者的承諾

德克薩斯州伍德蘭茲2024年8月13日 /美通社/ -- 全球領先的高性能添加劑、製程解決方案、製藥和化學中間體的開發商和製造商 SI Group 自豪地宣布，其網站在 www.siigroup.com 重新推出。新網站改善了產品搜尋功能，並可接達全面的資源，彰顯出公司致力於吸引客戶和使用者的承諾

新 SI Group 網站的主要特色

改良 產品搜尋 功能： 改版後的網站，提供更直觀和功能強大的產品搜索功能。客戶現可輕鬆找到有關 SI Group 廣泛產品組合的詳細資訊，確保可以快速找到符合其特定應用、市場和技術的產品。

改版後的網站，提供更直觀和功能強大的產品搜索功能。客戶現可輕鬆找到有關 SI Group 廣泛產品組合的詳細資訊，確保可以快速找到符合其特定應用、市場和技術的產品。 接達全面的資源: 網站內有豐富的資源庫，包括技術文件、手冊和影片。讓產品資源更容易獲得，協助支援客戶的研究和決策過程。

網站內有豐富的資源庫，包括技術文件、手冊和影片。讓產品資源更容易獲得，協助支援客戶的研究和決策過程。 以用家為中心的設計： 新網站擁有現代化，用戶友好的界面，可改善導航和接達性 (accessibility)。簡化的設計確保訪客可以輕鬆找到所需資訊，提高整體瀏覽體驗。

新網站擁有現代化，用戶友好的界面，可改善導航和接達性 (accessibility)。簡化的設計確保訪客可以輕鬆找到所需資訊，提高整體瀏覽體驗。 改良客戶支援工具：網站現在提供經過改良的客戶支援工具，包括「聯絡我們」部分，可讓包括技術專家的客戶更有效地接達 SI Group 的資源。

持續改進的承諾

重新推出網站，是 SI Group 更廣泛策略的一部分，旨在投資有助於提高客戶滿意度和卓越營運的技術。除了新的網站平台外，公司對研發 (R&D) 越來越重視，鞏固了其在提供高水平添加劑解決方案方面的業界領導地位。

人力資源和傳播部高級副主席 Brooke Manrique 表示：「我們欣然推出新網站，這是我們致力於改善整體客戶體驗的證明。這次重新推出，代表了我們在持續提升數碼形象，並為客戶提供成功所需的工具和資源的旅程中，一個重要的里程碑。」

SI Group 致力於在數碼化能力、支援服務和研發方面的重大投資來提升客戶體驗。請瀏覽新推出的網站 www.siigroup.com 以探索這些令人興奮的更新。

SI Group 簡介

SI Group 是高性能添加劑、製作過程程解決方案和化學中間體創新技術的全球領導者。SI Group 的解決方案，有助提高塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤滑油、油田和製藥行業的工業和消費品的品質和性能。SI Group 總部位於美國德克薩斯州伍德蘭茲，在三大洲經營 19 個製造設施，在全球約 1,800 名員工的支援下，為 80 個國家的客戶提供服務。2023 年，SI Group 首次發布 ESG 報告，展示其對持續改進和可持續發展的承諾。SI Group 對安全、化學和非凡成果充滿熱情，堅持創新和推動變革來創造價值。了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

傳媒聯絡：

Joseph Grande

ph: + 1.413.684.2463

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SOURCE SI Group, Inc.