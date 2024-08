SI GROUP LANCE UN SITE WEB OPTIMISÉ POUR RENFORCER L'EXPÉRIENCE CLIENT

Le nouveau site web souligne l'engagement de l'entreprise à captiver les clients et les utilisateurs grâce à des capacités de recherche de produits améliorées et à l'accès à des ressources complètes

THE WOODLANDS, Texas, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, est fier d'annoncer le nouveau lancement de son site web à l'adresse www.siigroup.com. Conçu pour offrir une expérience utilisateur nettement améliorée, le nouveau design du site reflète l'engagement de SI Group à captiver les clients et les utilisateurs du site web.

Principales caractéristiques du nouveau site web de SI Group

Amélioration de la recherche de produits sur : Le site web remanié offre une fonctionnalité de recherche de produits plus intuitive et plus puissante. Les clients peuvent désormais trouver facilement des informations détaillées sur le vaste portefeuille de SI Group, ce qui leur permet de localiser rapidement les produits qui répondent à leurs applications, marchés et technologies spécifiques.

Accès à des ressources complètes sur: Le site comprend une riche bibliothèque de ressources, notamment des documents techniques, des brochures et des vidéos. Rendre les ressources sur les produits plus facilement accessibles permet d'aider les clients dans leurs processus de recherche et de prise de décision.

Conception centrée sur l'utilisateur : Le nouveau site web présente une interface moderne et conviviale qui améliore la navigation et l'accessibilité. La conception rationalisée permet aux visiteurs de trouver facilement les informations, améliorant ainsi l'expérience globale de navigation.

Amélioration des outils d'assistance à la clientèle : Le site propose désormais des outils d'assistance à la clientèle améliorés, notamment une section « Contact Us » qui permet aux clients d'accéder plus efficacement aux ressources de SI Group, y compris aux experts techniques.

Engagement en faveur de l'amélioration continue

Le nouveau lancement du site web s'inscrit dans la stratégie plus large de SI Group d'investir dans la technologie qui contribue à la satisfaction des clients et à l'excellence opérationnelle. Outre la nouvelle plateforme web, l'entreprise a également renforcé ses activités de R&D, consolidant ainsi sa position de chef de file des solutions additives de pointe.

« Nous sommes ravis de présenter notre nouveau site web, qui témoigne de notre volonté d'améliorer l'expérience globale des clients », déclare Brooke Manrique, première vice-présidente des ressources humaines et de la communication. « Ce nouveau lancement représente une étape importante dans notre démarche visant à améliorer notre présence numérique et à fournir à nos clients les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. »

SI Group s'engage à améliorer l'expérience de ses clients grâce à des investissements significatifs dans les capacités numériques, les services de support et la R&D. Visitez le nouveau site web www.siigroup.com pour découvrir ces mises à jour passionnantes.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group améliorent la qualité et la performance des produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, États-Unis, exploite 19 sites de production sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays avec l'aide d'environ 1 800 employés dans le monde entier. En 2023, SI Group a publié son premier rapport ESG, qui témoigne de son engagement en faveur de l'amélioration continue et de la durabilité. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Contact avec les médias :

Joseph Grande

tél : + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/4853134/si_group__inc__logo.jpg