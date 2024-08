SI GROUP LANCIERT VERBESSERTE WEBSITE FÜR BESSERES KUNDENERLEBNIS

Die neue Website unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Kunden und Nutzer mit verbesserten Produktsuchfunktionen und Zugang zu umfassenden Ressourcen zu begeistern.

THE WOODLANDS, Texas, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, freut sich, den Relaunch seiner Website unter www.siigroup.com bekanntgeben zu können. Die neue Website wurde so gestaltet, dass sie ein deutlich verbessertes Benutzererlebnis bietet und das Bestreben der SI Group widerspiegelt, Kunden und Website-Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten.

Hauptmerkmale der neuen SI Group-Website

Verbesserte Produktsuche -Funktionen: Die überarbeitete Website bietet eine intuitivere und leistungsfähigere Produktsuchfunktion. Kunden können nun auf einfache Weise detaillierte Informationen über das umfangreiche Portfolio der SI Group suchen. So ist sichergestellt, dass sie schnell die Produkte finden können, die ihren spezifischen Anwendungen, Märkten und Technologien entsprechen.

Zugang zu umfassenden Ressourcen : Die Website enthält eine umfangreiche Bibliothek mit verschiedenen Ressourcen, darunter technische Dokumente, Broschüren und Videos. Die leichtere Zugänglichkeit von Produktressourcen unterstützt Kunden bei ihren Recherche- und Entscheidungsprozessen.

Benutzerzentriertes Design: Die neue Website zeichnet sich durch eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche aus, die die Navigation und Zugänglichkeit verbessert. Das übersichtliche Design sorgt dafür, dass Besucher der Website Informationen leicht finden können, und verbessert so das Gesamterlebnis beim Surfen.

Verbesserte Kundensupport-Tools: Die Website bietet nun verbesserte Kundensupport-Tools, einschließlich eines Kontaktbereichs, der Kunden einen effizienteren Zugang zu den Ressourcen der SI Group, einschließlich technischer Experten, ermöglicht.

Engagement für kontinuierliche Verbesserung

Der Relaunch der Website ist Teil der breiteren Strategie der SI Group, in Technologien zu investieren, die die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Exzellenz fördern. Neben der neuen Website-Plattform hat das Unternehmen auch seinen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung (F&E) ausgeweitet und damit seine Position als Branchenführer bei der Bereitstellung innovativer Additiv-Lösungen gestärkt.

„Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Website vorstellen zu können, die unser Engagement für die Verbesserung des allgemeinen Kundenerlebnisses unter Beweis stellt", so Brooke Manrique, Senior Vice President of Human Resources and Communications. „Der Relaunch ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, unsere digitale Präsenz zu verbessern und unseren Kunden die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen."

Die SI Group ist bestrebt, Kundenerfahrungen durch bedeutende Investitionen in digitale Fähigkeiten, Support-Services und F&E zu verbessern. Besuchen Sie die neu gestaltete Website unter www.siigroup.com und sehen Sie selbst, welche interessanten Neuerungen es gibt.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen von SI Group verbessern die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff- sowie in der Ölfeld- und Pharmaindustrie. Die SI Group hat ihren Hauptsitz in The Woodlands, Texas, USA, und betreibt 19 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die Kunden in 80 Ländern mit der Unterstützung von rund 1.800 Mitarbeitenden weltweit bedienen. 2023 veröffentlichte die SI Group ihren ersten ESG-Bericht, in dem sie ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und Nachhaltigkeit vorstellte. Die SI Group setzt auf Innovation und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen – mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/4853134/si_group__inc__logo.jpg