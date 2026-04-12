Sinocare apresenta inovação digital na nonagésima terceira CMEF, avançando na gestão global de doenças crônicas

XANGAI, 12 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na 93ª Feira Internacional de Equipamentos Médicos da China (CMEF), a Sinocare apresentou seus mais recentes avanços sob o tema "Liderando a saúde digital para a saúde global." Reunindo tecnologias de ponta, soluções integradas e parcerias estratégicas, a empresa demonstrou sua ambição de redefinir a gestão de doenças crônicas em escala global.

Construindo um ecossistema digital de saúde completo

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A Sinocare apresentou um ecossistema digital completo que cobre dispositivos vestíveis, monitoramento domiciliar, atenção primária e ambientes clínicos.

Na linha de frente está o portfólio de monitoramento contínuo de glicose (CGM) da empresa, que apresenta tecnologia proprietária de biossensor de terceira geração. Esses dispositivos permitem até 15 dias de monitoramento em tempo real, impulsionados por análises orientadas por IA para alertas preditivos, previsão de tendências e intervenções personalizadas. Como a primeira marca chinesa de CGM certificada sob o CE-MDR, a Sinocare continua expandindo sua presença pela Europa, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

Complementando isso, há o portfólio "Laboratório Pessoal na Palma da Mão", que abrange glicose, pressão arterial, ácido úrico, lipídios e cetonas. Com integração de dados habilitada por IA e alertas automáticos de risco, essas soluções aprimoram o gerenciamento de saúde domiciliar contínuo, inteligente e visualizado.

Para os ambientes de atenção primária e clínica, a Sinocare apresentou soluções integradas que incluem triagem não invasiva de risco para diabetes (AGEscan), analisadores portáteis multifuncionais e sistemas de HbA1c. Essas plataformas permitem testes padronizados em clínicas comunitárias, farmácias e centros de saúde, melhorando a acessibilidade e apoiando a prestação de cuidados em níveis.

Parcerias estratégicas para expansão do ecossistema

Durante a CMEF, a Sinocare anunciou duas grandes parcerias para fortalecer sua abordagem de ecossistema:

Colaboração com a JD Health para construir um modelo de ciclo fechado que integra testes, recompra e gerenciamento de longo prazo.

Parceria com a Meituan Healthcare para ampliar o acesso por meio de distribuição omnicanal e iniciativas de saúde pública.

Juntas, essas colaborações fortalecem os recursos da Sinocare em produtos, dados, serviços e canais.

Da liderança na China ao impacto global

Por meio de apresentações especializadas, a Sinocare compartilhou percepções sobre o gerenciamento de doenças crônicas em ciclo completo — do hospital ao lar, do monitoramento à intervenção. Seus sistemas de dados orientados por CGM estão ajudando a transformar o cuidado com diabetes de um modelo baseado em experiência para uma precisão orientada por dados.

A empresa também apresentou seu modelo de intervenção intensiva MIT, que integra nutrição médica, monitoramento inteligente e apoio comportamental para viabilizar caminhos estruturados de reversão da doença.

Hoje, a Sinocare está entre as quatro maiores empresas de medidores de glicose do mundo, atendendo a mais de 25 milhões de usuários em 187 países. Seguindo em frente, a empresa continuará aproveitando tecnologias de IA e biossensoriamento para promover uma nova era de gerenciamento de doenças crônicas inteligente, preciso e baseado em ciclo de vida em todo o mundo.

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FONTE Sinocare