वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक रोगों के मैनेजमेंट को बढ़ावा देते हुए Sinocare ने 93वें CMEF में डिजिटल नवाचार का प्रदर्शन किया

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Sinocare

13 Apr, 2026, 21:30 IST

शंघाई, 13 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- 93वें China International Medical Equipment Fair (CMEF) में, Sinocare ने "Leading Digital Healthcare For Global Health" विषय के तहत अपनी नवीनतम प्रगति प्रस्तुत करते तथा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियों, एकीकृत समाधानों और रणनीतिक साझेदारियों को एक साथ लाते हुए, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक रोगों के मैनेजमेंट को पुनर्परिभाषित करने की अपनी महत्वाकांक्षा प्रदर्शित की है।

एक पूर्ण-स्टैक डिजिटल स्वास्थ्य-देखभाल इकोसिस्टम का निर्माण

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पहनने योग्य उपकरणों, घरेलू निगरानी, प्राथमिक देखभाल और नैदानिक परिस्थितियों को शामिल करते हुए Sinocare ने एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम का अनावरण किया है।

इसकी प्रमुख विशेषता स्वामित्व वाली तीसरी पीढ़ी की बायोसेन्सर टेक्नोलॉजी सहित अनवरत ग्लूकोज़ निगरानी (CGM) पोर्टफ़ोलियो है। ये उपकरण पूर्वानुमानित अलर्ट, रुझान पूर्वानुमान और व्यक्तिगत हस्तक्षेपों के लिए AI-आधारित विश्लेषण से संचालित होते हुए 15 दिनों तक की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाते हैं। CE-MDR के तहत प्रमाणित होने वाला पहला चीनी CGM ब्रांड होने के नाते, Sinocare यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्यपूर्व में अपना विस्तार कर रहा है।

इसके साथ ही ग्लूकोज़, रक्तचाप, यूरिक एसिड, लिपिड और कीटोन को कवर करते हुए यह एक "Personal Palm Lab" पोर्टफ़ोलियो है। AI-सक्षम डेटा एकीकरण और स्वचालित जोखिम अलर्ट के साथ, ये समाधान अनवरत, इंटेलिजेंट और दृश्यमान घरेलू स्वास्थ्य मैनेजमेंट को बेहतर बनाते हैं।

प्राथमिक देखभाल और नैदानिक परिस्थितियों के लिए, Sinocare ने गैर-आक्रामक मधुमेह जोखिम स्क्रीनिंग (AGEscan), पोर्टेबल मल्टी-फंक्शन एनालाइजर और HbA1c सिस्टम सहित एकीकृत समाधान प्रस्तुत किए हैं। पहुंच में सुधार करते और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा वितरण को सपोर्ट करते हुए, ये प्लेटफ़ार्म सामुदायिक क्लीनिकों, फार्मेसियों और स्वास्थ्य केंद्रों में मानकीकृत परीक्षण को सक्षम बनाते हैं।

इकोसिस्टम विस्तार के लिए रणनीतिक साझेदारियाँ

CMEF के दौरान, Sinocare ने अपने इकोसिस्टम दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख साझेदारियों की घोषणा की:

  • टेस्टिंग, पुन: क्रय और दीर्घकालिक मैनेजमेंट को एकीकृत करने वाले क्लोज्ड-लूप मॉडल के निर्माण के लिए JD Health के साथ सहयोग।
  • ओमनीचैनल वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से पहुंच बढ़ाने के लिए Meituan Healthcare के साथ साझेदारी।

इन सभी सहयोगों से उत्पादों, डेटा, सेवाओं और चैनलों के क्षेत्र में Sinocare की क्षमताओं में वृद्धि होती है।

चीन के नेतृत्व से लेकर वैश्विक प्रभाव तक

विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों के माध्यम से, Sinocare ने अस्पताल से घर, निगरानी से लेकर हस्तक्षेप तक दीर्घकालिक रोगों के मैनेजमेंट के संपूर्ण चक्र की जानकारियाँ साझा की तथा इसके CGM-संचालित डेटा सिस्टम मधुमेह की देखभाल को अनुभव-आधारित से डेटा-आधारित सटीकता की ओर ले जाने में सहायता कर रहे हैं।

कंपनी ने संरचित रोग निवारण मार्गों को सक्षम करने हेतु चिकित्सा पोषण, स्मार्ट निगरानी और व्यवहार संबंधी सहायता को एकीकृत करते हुए, अपना MIT गहन हस्तक्षेप मॉडल भी प्रस्तुत किया है।

आज, 187 देशों में 25 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हुए, Sinocare विश्व की शीर्ष चार ब्लड ग्लूकोज़ मीटर कंपनियों में गणना होती है। आगे बढ़ते हुए, यह विश्व स्तर पर इंटेलिजेंट, सटीक और जीवनचक्र-आधारित दीर्घकालिक रोग मैनेजमेंट के एक नए युग को बढ़ावा देने के लिए AI और बायोसेसिंग टेक्नोलॉजियों का लाभ उठाता रहेगा।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2954338/2026cmef.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2796743/sinocare______logo_Logo.jpg

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