شركة Sinocare تستعرض ابتكاراتها الرقمية في الدورة الثالثة والتسعين من معرض الصين الدولي للمعدات الطبية، لتعزيز إدارة الأمراض المزمنة على مستوى العالم

شانغهاي، 12 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات الدورة الثالثة والتسعين من معرض الصين الدولي للمعدات الطبية (CMEF)، قدمت شركة Sinocare أحدث تطوراتها تحت شعار "ريادة الرعاية الصحية الرقمية من أجل الصحة العالمية". من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والحلول المتكاملة والشراكات الاستراتيجية، أظهرت الشركة طموحها لإعادة تعريف مفهوم إدارة الأمراض المزمنة على نطاق عالمي.

بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية الرقمية

كشفت Sinocare عن منظومة رقمية شاملة تمتد عبر قطاعات الأجهزة القابلة للارتداء، والمراقبة المنزلية، والرعاية الصحية الأولية، والبيئات السريرية.

2026cmef

في طليعة هذه المنظومة تأتي مجموعة منتجاتها من أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، التي تتميز بتقنية المستشعرات الحيوية من الجيل الثالث الخاصة بالشركة. تتيح هذه الأجهزة المراقبة في الوقت الفعلي لمدة تصل إلى 15 يومًا، مدعومةً بتحليلات الذكاء الاصطناعي التي توفر تنبيهات تنبؤية، وتنبؤًا بالاتجاهات، وتدخلات مخصصة. بصفتها أول علامة تجارية صينية لأنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز تحصل على اعتماد CE-MDR، تواصل Sinocare توسعها في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

يُكمّل ذلك مجموعة منتجات Personal Palm Lab، التي تغطي قياسات الجلوكوز وضغط الدم وحمض اليوريك ودهون الدم والكيتونات. بفضل تكامل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتنبيهات المخاطر الآلية، تعزز هذه الحلول إدارة الصحة المنزلية بصورة مستمرة وذكية ومرئية بوضوح.

أما في قطاعَي الرعاية الصحية الأولية والبيئات السريرية، فقد قدمت Sinocare حلولًا متكاملة تشمل الفحص غير الباضع لمخاطر السكري (AGEscan)، ومحللات محمولة متعددة الوظائف، وأنظمة قياس الهيموغلوبين السكري (HbA1c). تتيح هذه المنصات إجراء فحوصات موحدة في العيادات المجتمعية والصيدليات والمراكز الصحية، مما يحسّن إمكانية الوصول ويدعم نموذج الرعاية الصحية المتدرجة.

شراكات استراتيجية لتوسيع نطاق المنظومة

خلال معرض CMEF، أعلنت Sinocare عن شراكتين استراتيجيتين رئيسيتين لتعزيز نهجها القائم على المنظومة المتكاملة:

تعاون مع JD Health لبناء نموذج الحلقة المغلقة الذي يدمج بين الفحص وإعادة الشراء والإدارة طويلة الأمد.

شراكة مع Meituan Healthcare لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات من خلال التوزيع متعدد القنوات ومبادرات الصحة العامة.

تعزز هذه الشراكات مجتمعةً قدرات Sinocare عبر منظومة متكاملة من المنتجات والبيانات والخدمات والقنوات.

من الريادة في الصين إلى التأثير العالمي

من خلال عروض تقديمية للخبراء، شاركت Sinocare رؤى معمّقة حول الإدارة الشاملة للأمراض المزمنة عبر كامل دورة الرعاية، من المستشفى إلى المنزل ومن المراقبة إلى التدخل. تساعد أنظمة البيانات القائمة على تقنية المراقبة المستمرة للجلوكوز على تحويل رعاية مرضى السكري من النهج القائم على الخبرة إلى الدقة القائمة على البيانات.

كما قدمت الشركة نموذج MIT للتدخل المكثف، الذي يدمج التغذية الطبية والمراقبة الذكية والدعم السلوكي، لإتاحة مسارات علاجية منظّمة لعكس مجرى المرض.

اليوم، تُصنَّف Sinocare ضمن أكبر أربع شركات لأجهزة قياس سكر الدم في العالم، إذ تخدم أكثر من 25 مليون مستخدم في 187 دولة. تعتزم الشركة مواصلة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار الحيوي للدخول في حقبة جديدة من الإدارة الذكية والدقيقة للأمراض المزمنة القائمة على نهج دورة الحياة، على مستوى العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2954338/2026cmef.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2796743/sinocare______logo_Logo.jpg