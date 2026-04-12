Sinocare демонстрирует цифровые инновации на 93-м CMEF, продвигая глобальное управление хроническими заболеваниями

Информация предоставлена

Sinocare

12 апр, 2026, 19:31 GMT

ШАНХАЙ, 12 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На 93-й Китайской международной выставке медицинского оборудования (CMEF) компания Sinocare представила свои последние достижения под девизом «Цифровое здравоохранение для здоровья во всем мире». Объединив передовые технологии, комплексные решения и стратегические партнерства, компания продемонстрировала свое стремление переосмыслить управление хроническими заболеваниями в глобальном масштабе.

Построение комплексной экосистемы цифрового здравоохранения

2026cmef
Компания Sinocare представила комплексную цифровую экосистему, охватывающую носимые устройства, домашний мониторинг, первичную медико-санитарную помощь и клинические условия.

На переднем крае находится ассортимент непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), включающий запатентованную биосенсорную технологию третьего поколения. Эти устройства обеспечивают до 15 дней мониторинга в режиме реального времени с помощью аналитики на основе ИИ для прогнозных оповещений, предсказания тенденций и персонализированных вмешательств. Будучи первым китайским брендом CGM, сертифицированным в соответствии с CE-MDR, Sinocare продолжает расширяться в Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Дополнением к этому является портфель Personal Palm Lab, охватывающий глюкозу, артериальное давление, мочевую кислоту, липиды и кетоны. Благодаря интеграции данных с помощью искусственного интеллекта и автоматическим оповещениям о рисках эти решения улучшают непрерывное, интеллектуальное и визуализированное управление домашним здоровьем.

Для первичной медико-санитарной помощи и клинических условий компания Sinocare представила комплексные решения, включая неинвазивный скрининг риска диабета (AGEscan), портативные многофункциональные анализаторы и системы HbA1c. Эти платформы позволяют проводить стандартизированное тестирование в общественных клиниках, аптеках и медицинских центрах, улучшая доступность и поддерживая многоуровневое медицинское обслуживание.

Стратегическое партнерство для расширения экосистемы

Во время CMEF компания Sinocare объявила о двух крупных партнерствах для укрепления своего экосистемного подхода:

  • Сотрудничество с JD Health для построения замкнутой модели, объединяющей тестирование, повторную покупку и долгосрочное управление.
  • Партнерство с Meituan Healthcare для расширения доступа посредством многоканального распространения и инициатив в области общественного здравоохранения.

Вместе эти совместные проекты расширяют возможности Sinocare в отношении продуктов, данных, услуг и каналов.

От лидерства в Китае к глобальному влиянию

Посредством экспертных презентаций компания Sinocare поделилась идеями управления хроническими заболеваниями полного цикла — от больницы до дома, от мониторинга до вмешательства. Его системы данных, основанные на CGM, помогают перейти от лечения диабета на основе опыта к точности данных.

Компания также представила свою модель интенсивного вмешательства MIT, объединяющую медицинское питание, интеллектуальный мониторинг и поведенческую поддержку для обеспечения структурированных путей отката болезни.

Сегодня Sinocare входит в четверку ведущих мировых компаний по производству глюкометров, обслуживая более 25 миллионов пользователей в 187 странах. Двигаясь вперед, компания продолжит использовать ИИ и биосенсорные технологии для продвижения новой эры интеллектуального, точного и основанного на жизненном цикле управления хроническими заболеваниями во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2954338/2026cmef.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2796743/sinocare______logo_Logo.jpg

Sinocare Showcases Digital Innovation at the 93rd CMEF, Advancing Global Chronic Disease Management

At the 93rd China International Medical Equipment Fair (CMEF), Sinocare presented its latest advancements under the theme "Leading Digital Healthcare ...
