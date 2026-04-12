Sinocare демонстрирует цифровые инновации на 93-м CMEF, продвигая глобальное управление хроническими заболеваниями

ШАНХАЙ, 12 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На 93-й Китайской международной выставке медицинского оборудования (CMEF) компания Sinocare представила свои последние достижения под девизом «Цифровое здравоохранение для здоровья во всем мире». Объединив передовые технологии, комплексные решения и стратегические партнерства, компания продемонстрировала свое стремление переосмыслить управление хроническими заболеваниями в глобальном масштабе.

Построение комплексной экосистемы цифрового здравоохранения

2026cmef

Компания Sinocare представила комплексную цифровую экосистему, охватывающую носимые устройства, домашний мониторинг, первичную медико-санитарную помощь и клинические условия.

На переднем крае находится ассортимент непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), включающий запатентованную биосенсорную технологию третьего поколения. Эти устройства обеспечивают до 15 дней мониторинга в режиме реального времени с помощью аналитики на основе ИИ для прогнозных оповещений, предсказания тенденций и персонализированных вмешательств. Будучи первым китайским брендом CGM, сертифицированным в соответствии с CE-MDR, Sinocare продолжает расширяться в Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Дополнением к этому является портфель Personal Palm Lab, охватывающий глюкозу, артериальное давление, мочевую кислоту, липиды и кетоны. Благодаря интеграции данных с помощью искусственного интеллекта и автоматическим оповещениям о рисках эти решения улучшают непрерывное, интеллектуальное и визуализированное управление домашним здоровьем.

Для первичной медико-санитарной помощи и клинических условий компания Sinocare представила комплексные решения, включая неинвазивный скрининг риска диабета (AGEscan), портативные многофункциональные анализаторы и системы HbA1c. Эти платформы позволяют проводить стандартизированное тестирование в общественных клиниках, аптеках и медицинских центрах, улучшая доступность и поддерживая многоуровневое медицинское обслуживание.

Стратегическое партнерство для расширения экосистемы

Во время CMEF компания Sinocare объявила о двух крупных партнерствах для укрепления своего экосистемного подхода:

Сотрудничество с JD Health для построения замкнутой модели, объединяющей тестирование, повторную покупку и долгосрочное управление.

Партнерство с Meituan Healthcare для расширения доступа посредством многоканального распространения и инициатив в области общественного здравоохранения.

Вместе эти совместные проекты расширяют возможности Sinocare в отношении продуктов, данных, услуг и каналов.

От лидерства в Китае к глобальному влиянию

Посредством экспертных презентаций компания Sinocare поделилась идеями управления хроническими заболеваниями полного цикла — от больницы до дома, от мониторинга до вмешательства. Его системы данных, основанные на CGM, помогают перейти от лечения диабета на основе опыта к точности данных.

Компания также представила свою модель интенсивного вмешательства MIT, объединяющую медицинское питание, интеллектуальный мониторинг и поведенческую поддержку для обеспечения структурированных путей отката болезни.

Сегодня Sinocare входит в четверку ведущих мировых компаний по производству глюкометров, обслуживая более 25 миллионов пользователей в 187 странах. Двигаясь вперед, компания продолжит использовать ИИ и биосенсорные технологии для продвижения новой эры интеллектуального, точного и основанного на жизненном цикле управления хроническими заболеваниями во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2954338/2026cmef.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2796743/sinocare______logo_Logo.jpg