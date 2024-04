PEQUIM, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") concluiu com sucesso a perfuração do poço de exploração geotérmica mais profundo da China, o Poço Fushen-1 em Hainan, com uma profundidade de 5.200 metros. O marco revelou o mecanismo de enriquecimento e formação geotérmica profunda no sul da China. O novo avanço na exploração de rocha quente e seca em termos de região demográfica e profundidade é de grande importância para melhorar o desenvolvimento e utilização em larga escala de recursos geotérmicos em Sul da China e ajudar no ajustamento da estrutura energética.

Sinopec conclui perfuração do poço de exploração geotérmica mais profundo da China, com 5.200 metros. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O objetivo de perfuração do Poço Fushen-1 é um granito datado de 250 milhões de anos. Desde que a exploração foi iniciada em agosto de 2023, a Sinopec adotou múltiplas tecnologias inovadoras desenvolvidas de forma independente, incluindo a combinação de perfuração de acionamento duplo e injeção de alta pressão, para atingir o limite de temperatura da rocha quente e seca estipulado pelos padrões nacionais da indústria energética, ao mesmo tempo em que forma as principais tecnologias de detecção e avaliação de recursos geotérmicos profundos.

Em seguida, a Sinopec realizará extensas pesquisas e testes de campo no Poço Fushen-1 para estabelecer a primeira plataforma que integra pesquisa, educação e experimentação de energia geotérmica profunda no Sul da China e explorará a formulação de métodos teóricos e sistemas técnicos aplicáveis à região, ajudando a China a alcançar a meta de "Carbono Duplo".

O desenvolvimento e aplicação da geotérmica profunda tem perspectivas promissoras, como um recurso de energia renovável estável, confiável, verde e de baixo carbono, tendo as vantagens de grandes reservas e ampla distribuição, além de ser ecologicamente correto. De acordo com as pesquisas geológicas da China, os recursos geotérmicos de rocha quente e seca na faixa de 3 quilômetros a 10.000 metros subterrâneos na área terrestre da China são equivalentes a 856 trilhões de toneladas de carvão padrão e, se apenas 2% deles forem extraídos, poderão atingir 2.993 vezes o consumo anual de energia da China em 2023.

A Sinopec está comprometida em se tornar a empresa líder da China no desenvolvimento e utilização de energia geotérmica. A empresa conta com uma capacidade acumulada de aquecimento geotérmico de quase 100 milhões de metros quadrados, com vários projetos regionais de aquecimento geotérmico de vários milhões de metros quadrados já construídos e em operação.

A Sinopec abordou uma série de tecnologias essenciais para alcançar uma exploração de alta eficiência e assumiu a liderança na produção de mais de 50% das normas da indústria, bem como da primeira norma de associação geotérmica internacional da China. Em 2023, a Sinopec também sediou o 7º Congresso Geotérmico Mundial (WGC2023) em Pequim.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383486/Sinopec_Completes_Drilling_China_s_Deepest_Geothermal_Exploration_Well_5_200.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4640977/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC