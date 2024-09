Sinopec mapeia um roteiro de baixo carbono para promover a transformação ambiental sustentável por meio da inovação e da cooperação entre os setores educacional e industrial.

PEQUIM, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") foi coanfitriã do Fórum da Universidade Tsinghua de 2024 sobre Economia Neutra em Carbono ("o Fórum") com a Universidade Tsinghua em Pequim, China, onde renomados especialistas e acadêmicos participaram de discussões sobre energia limpa, inovação tecnológica e cooperação mutuamente benéfica para explorar o caminho de transformação para a redução de carbono e analisar as perspectivas de desenvolvimento sustentável.

Sinopec mapeia um roteiro de baixo carbono para promover a transformação ambiental sustentável através da inovação e da cooperação entre os setores educacional e industrial. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Ma Yongsheng, presidente da Sinopec, discursou na abertura do Fórum, afirmando que o avanço do desenvolvimento sustentável para construir relações harmoniosas entre as pessoas e a natureza está crescendo e se tornando um destaque no caminho da modernização chinesa. A Sinopec recebeu o título de "Modelo de Baixo Carbono da China" por 13 anos consecutivos, fazendo dela a empresa química e de energia que ganhou o maior número de prêmios do gênero.

"A Sinopec está executando resolutamente uma estratégia de desenvolvimento sustentável e de baixo carbono, formulando um plano de ação para atingir o pico de carbono, ao mesmo tempo em que promove a energia fóssil e amplia as operações com energia limpa, e também estamos descarbonizando todos os processos de produção", observou Ma. "Entendemos perfeitamente que o setor ecológico e de baixo carbono possui um enorme potencial para os próximos 30 anos, e podemos assumir a liderança por meio da inovação tecnológica e da construção do ecossistema com nossos parceiros. A Sinopec está empenhada em assumir a liderança como pioneira do setor e promover a inovação tecnológica, bem como a cooperação aberta para preparar o caminho para a transformação e o desenvolvimento do setor."

Li Luming, presidente da Universidade de Tsinghua, observou que as faculdades e universidades são um centro importante que conecta as principais forças produtivas, reservas de talentos e inovações, e que elas devem assumir mais responsabilidades e desempenhar um papel mais importante na execução das estratégias de "carbono duplo". No futuro, a Universidade de Tsinghua integrará treinamento e formação de talentos, pesquisa científica e transformação para aprofundar ainda mais a cooperação com todos os setores e contribuir mais para a construção de um futuro mais limpo e sustentável para todos.

O Programa de Parceria Ecológica de Carbono Neutro ("o Programa"), organizado conjuntamente pela Sinopec e pela Universidade de Tsinghua, foi inaugurado no Fórum, com o objetivo de criar uma plataforma multidisciplinar e intersetorial por meio da exploração da cooperação universidade-empresa e da convergência entre os setores industrial e educacional. O Programa formará os principais especialistas na área de neutralidade de carbono com visão internacional, espírito inovador e capacidade prática para fornecer suporte técnico à formulação de políticas e promover a cooperação na cadeia industrial upstream e downstream.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515453/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4933169/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC