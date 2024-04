Sinopec achève le forage du puits d'exploration géothermique le plus profond de 5 200 mètres en Chine

PÉKIN, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a achevé avec succès le forage du puits d'exploration géothermique le plus profond de Chine, le puits Fushen-1 à Hainan, avec une profondeur de 5 200 mètres. Cette étape importante a révélé le mécanisme de formation et d'enrichissement de la géothermie profonde dans le sud de la Chine. La nouvelle percée dans l'exploration de la roche chaude sèche en termes de région démographique et de profondeur est d'une grande importance pour améliorer le développement et l'utilisation à grande échelle des ressources géothermiques dans le sud de la Chine et pour aider à l'ajustement de la structure énergétique.

Sinopec Completes Drilling of China’s Deepest Geothermal Exploration Well of 5,200 Meters.

L'objectif de forage du puits Fushen-1 est un granite datant de 250 millions d'années. Depuis le lancement de l'exploration en août 2023, Sinopec a adopté plusieurs technologies innovantes développées de façon indépendante, notamment la combinaison du forage à double entraînement et de l'injection à haute pression, pour atteindre la limite de température des roches chaudes et sèches stipulée par les normes nationales de l'industrie énergétique, tout en développant les technologies clés de la détection et de l'évaluation des ressources géothermiques profondes.

Ensuite, Sinopec mènera des recherches approfondies et des essais sur le terrain au puits Fushen-1 afin de créer la première plateforme intégrant la recherche, l'éducation et l'expérimentation de la géothermie profonde dans le sud de la Chine, et d'explorer la formulation de méthodes théoriques et de systèmes techniques applicables à la région et d'aider la Chine à atteindre l'objectif « Dual-Carbon » (double émission de carbone).

Le développement et l'application de la géothermie profonde offrent des perspectives prometteuses. En tant que ressource énergétique renouvelable stable, fiable, écologique et à faible émission de carbone, elle présente l'avantage de disposer de grandes réserves, d'être largement distribuée et d'être respectueuse de l'environnement. Selon les études géologiques chinoises, les ressources géothermiques en roches chaudes et sèches situées entre 3 kilomètres et 10 000 mètres de profondeur sur le territoire chinois équivalent à 856 000 milliards de tonnes de charbon standard, et si seulement 2 % d'entre elles sont extraites, elles pourront représenter 2 993 fois la consommation annuelle d'énergie de la Chine en 2023.

Sinopec s'est engagée à devenir l'entreprise leader en Chine dans le développement et l'utilisation de l'énergie géothermique. Elle dispose d'une capacité cumulée de chauffage géothermique de près de 100 millions de mètres carrés, avec plusieurs projets régionaux de chauffage géothermique de plusieurs millions de mètres carrés déjà construits et en cours d'exploitation.

Sinopec s'est attaqué à une série de technologies de base pour parvenir à une exploration à haut rendement, et a pris l'initiative de produire plus de 50 % des normes industrielles ainsi que la première norme internationale d'association géothermique de la Chine . En 2023, Sinopec a également accueilli le 7e Congrès mondial de la géothermie (WGC2023) à Pékin.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2383458/Sinopec_Completes_Drilling_China_s_Deepest_Geothermal_Exploration_Well_5_200.jpg