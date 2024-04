Sinopec schließt Bohrung der tiefsten geothermischen Explorationsbohrung Chinas von 5.200 Metern ab

BEIJING, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat die Bohrung der tiefsten geothermischen Explorationsbohrung Chinas, der Bohrung Fushen-1 in Hainan, mit einer Bohrtiefe von 5.200 Metern erfolgreich abgeschlossen. Der Meilenstein hat den Mechanismus der tiefen geothermischen Bildung und Anreicherung in Südchina offenbart. Der neue Durchbruch bei der Erkundung von heißem, trockenem Gestein in Bezug auf die demografische Region und die Tiefe ist von großer Bedeutung, um die groß angelegte Entwicklung und Nutzung geothermischer Ressourcen in Südchina zu fördern und die Anpassung der Energiestruktur zu unterstützen.

Sinopec Completes Drilling of China’s Deepest Geothermal Exploration Well of 5,200 Meters.

Das Bohrziel der Bohrung Fushen-1 besteht aus Granit, der 250 Millionen Jahre alt ist. Seit dem Beginn der Exploration im August 2023 hat Sinopec mehrere unabhängig voneinander entwickelte innovative Technologien eingesetzt, darunter die Kombination von Bohrungen mit doppeltem Antrieb und Hochdruckinjektion, um die von den nationalen Standards der Energiewirtschaft vorgeschriebene Temperaturgrenze für heißes, trockenes Gestein zu erreichen und gleichzeitig die Schlüsseltechnologien für die Erkundung und Bewertung der tiefen geothermischen Ressourcen zu entwickeln.

Als Nächstes wird Sinopec umfangreiche Forschungs- und Feldtests am Bohrloch Fushen-1 durchführen, um die erste Plattform für Forschung, Ausbildung und Experimente im Bereich der tiefen Geothermie in Südchina zu schaffen und theoretische Methoden und technische Systeme zu entwickeln, die in der Region anwendbar sind und China bei der Erreichung des „doppelten Kohlenstoff"-Ziels unterstützen.

Die Entwicklung und Anwendung der Tiefengeothermie hat vielversprechende Aussichten, denn sie ist eine stabile, zuverlässige, umweltfreundliche und kohlenstoffarme erneuerbare Energiequelle, die sich durch große Reserven und eine weite Verbreitung auszeichnet und zudem umweltfreundlich ist. Den geologischen Erhebungen Chinas zufolge entsprechen die geothermischen Ressourcen aus heißem, trockenem Gestein im Bereich von 3 km bis 10.000 m unter der Erde auf dem chinesischen Staatsgebiet 856 Billionen Tonnen Standardkohle, und wenn nur 2 % davon gefördert werden, können sie das 2.993-fache des jährlichen Energieverbrauchs Chinas im Jahr 2023 erreichen.

Sinopec hat sich zum Ziel gesetzt, Chinas führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Nutzung von geothermischer Energie zu werden. Es verfügt über eine kumulierte geothermische Heizkapazität von fast 100 Millionen Quadratmetern, wobei mehrere regionale geothermische Heizprojekte mit einer Fläche von mehreren Millionen Quadratmetern bereits gebaut und in Betrieb sind.

Sinopec hat eine Reihe von Kerntechnologien in Angriff genommen, um eine hocheffiziente Exploration zu erreichen, und hat die Führung übernommen, um mehr als 50 Prozent der Industriestandards zu produzieren, sowie Chinas ersten internationalen Geothermie-Verbandsstandard. 2023 war Sinopec auch Gastgeber des 7. World Geothermal Congress (WGC2023) in Beijing.

