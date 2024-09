Sinopec établit une feuille de route à faible émission de carbone pour promouvoir la transformation verte par l'innovation et la coopération entre l'industrie et l'éducation

PÉKIN, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a co-organisé le Forum de l'Université Tshinghua sur l'économie neutre en carbone (« le Forum ») avec l'Université Tsinghua à Pékin, en Chine. Des experts ainsi que des universitaires de renom ont participé à des discussions centrées sur l'énergie verte, l'innovation technologique et la coopération mutuellement bénéfique afin d'explorer la voie de la transformation à faible teneur en carbone et d'examiner les perspectives du développement vert.

Sinopec Maps A Low-Carbon Roadmap to Promote Green Transformation through Innovation and Industry-Education Cooperation.

Ma Yongsheng, président de Sinopec, a prononcé un discours lors de l'ouverture du Forum, indiquant que la promotion du développement vert pour établir des relations harmonieuses entre les personnes et la nature est en passe de devenir un point fort de la voie vers la modernisation de la Chine. Sinopec a reçu le titre de « modèle chinois à faible émission de carbone » pendant 13 années consécutives, ce qui en fait l'entreprise du secteur de l'énergie et de la chimie ayant remporté le plus grand nombre de récompenses de ce type.

« Sinopec met vigoureusement en œuvre une stratégie de développement vert et à faible émission de carbone, en formulant un plan d'action pour atteindre le pic d'émissions de carbone, tout en promouvant l'énergie fossile et en développant les opérations d'énergie propre. En outre, nous décarbonisons également l'ensemble des processus de production », a déclaré M. Ma. « Nous comprenons parfaitement que l'industrie verte et à faible émission de carbone présente un potentiel énorme pour les 30 prochaines années, et nous pouvons prendre la tête du mouvement grâce à l'innovation technologique et à la création d'un écosystème avec nos partenaires. Sinopec s'engage à jouer un rôle de pionnier dans le secteur et à promouvoir l'innovation technologique ainsi qu'une coopération ouverte afin d'ouvrir la voie à la transformation et au développement de l'industrie ».

Li Luming, président de l'Université Tsinghua, a fait remarqué que les collèges et les universités sont des centres clés qui relient les forces productives primaires, les ressources en talents et les innovations, et qu'ils doivent assumer davantage de responsabilités et jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des stratégies « double carbone ». À l'avenir, l'Université Tsinghua intégrera la formation et l'éducation des talents, la recherche scientifique et la transformation afin d'approfondir la coopération avec tous les secteurs et de contribuer davantage à la construction d'un avenir plus vert et plus durable pour tous.

Le programme de partenariat écologique neutre en carbone (« le Programme »), organisé conjointement par Sinopec et l'Université de Tsinghua, a été inauguré lors du Forum. Il vise à créer une plateforme multidisciplinaire et intersectorielle en explorant la coopération université-entreprise et la convergence de l'industrie et de l'éducation. Le programme a pour objectif de former des experts de premier plan dans le domaine de la neutralité carbone, dotés d'une vision internationale, d'un esprit d'innovation et de capacités pratiques, afin de fournir une assistance technique à l'élaboration des politiques et de promouvoir la coopération en amont et en aval de la chaîne industrielle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515301/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4933169/SINOPEC_Logo.jpg