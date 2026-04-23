SIP & GUZZLE DE NOVA YORK FOI ELEITO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA, NO NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026
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23 abr, 2026, 06:22 GMT
VANCOUVER, BC, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ --
- Sip & Guzzle, Nova York, é nomeado No.1 e coroado como The Best Bar in North America, patrocinado pela Perrier
- O ranking deste ano apresenta 28 bares dos EUA, 11 do México, 8 do Canadá e 3 do Caribe, com 15 novas inscrições estreando na lista
- The Best Bar in Mexico, patrocinado pela Torres Brandy, é concedido ao Bar Mauro (No.2) da Cidade do México
- The Best Bar in Canada, patrocinado pelo Monkey Shoulder, é concedido ao The Keefer Bar (No.7) de Vancouver
- La Factoría, Porto Rico, No.26, conquista o The Best Bar in the Caribbean, patrocinado pela NOAM
- Chris Hannah da Jewel of the South em Nova Orleans, ganha o Roku Industry Icon Award
- Identitad (No.73), San Juan, ganha o Campari One To Watch Award
- Three Cents Best New Opening Award vai para Schmuck (No.4), de Nova York
- Library Bar, Toronto, No.19, recebe o Ketel One Sustainable Bar Award
- Allegory (No.57) de Washington DC, recebe o Siete Misterios Best Cocktail Menu Award
- Cure de New Orleans, No.21, é o vencedor do Nikka Highest Climber Award
- Bar Snack de Nova York, (No.3), recebe o Disaronno Highest New Entry Award
- Daydream Rum Bar de Albuquerque, ganha o SevenRooms Best Bar Design Award
- Handshake Speakeasy (No.12) na Cidade do México conquista o Rémy Martin Legend of the List Award
- Bar Kumiko (No.11) de Chicago, recebe o Michter's Art of Hospitality Award
- Freddy Andreasson do El Gallo Altanero (No.10) ganha o Altos Bartenders' Bartender Award
A lista dos North America's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, será anunciada em uma cerimônia de premiação ao vivo em 22 de abril de 2026, em Vancouver. O ranking anual apresenta bares dos EUA, México, Canadá e Caribe, reconhecendo a excelência em bebidas e hospitalidade.
Sip & Guzzle, de Nova York, é coroado No.1, como The Best Bar in North America, patrocinado pela Perrier, e The Best Bar in Northeast USA. O Bar Mauro, da Cidade do México, ocupa o No.2, seguido pelo Bar Snack, de Nova York, no No.3.
Emma Sleight, Diretora de Conteúdo do North America's 50 Best Bars, afirma: "A lista deste ano reflete a incrível criatividade e talento que moldam a cultura dos coquetéis. De líderes reconhecidos a novas aberturas empolgantes, esses bares redefinem o que é uma experiência de hospitalidade de classe mundial."
A lista completa pode ser vista AQUI.
Centro de mídia:
https://mediacentre.theworlds50best.com
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FONTE 50 Best
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