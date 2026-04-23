SIP & GUZZLE DE NEW YORK A ÉTÉ DÉSIGNÉ THE BEST BAR IN NORTH AMERICA AU PALMARÈS NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026

VANCOUVER, BC, 23 avril 2026 /PRNewswire/ --

Sip & Guzzle in New York City named The Best Bar in North America at North America’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Vancouver, Canada, on April 22.

Sip & Guzzle , New York, est classé No.1 et remporte le prix The Best Bar in North America, dans le classement North America's 50 Best Bars 2026 sponsorisé par Perrier

, New York, est classé No.1 et remporte le prix The Best Bar in North America, dans le classement North America's 50 Best Bars 2026 sponsorisé par Perrier Le classement de cette année comprend 28 bars américains, 11 bars mexicains, 8 bars canadiens et 3 bars caribéens, avec 15 nouveaux établissements faisant leur entrée dans la liste

Bar Mauro (No.2) de Mexico obtient le prix The Best Bar in Mexico, sponsorisé par Torres Brandy

(No.2) de Mexico obtient le prix The Best Bar in Mexico, sponsorisé par Torres Brandy The Keefer Bar (No.7) de Vancouver remporte le prix The Best Bar in Canada, sponsorisé par Monkey Shoulder

(No.7) de Vancouver remporte le prix The Best Bar in Canada, sponsorisé par Monkey Shoulder La Factoría , Puerto Rico, No.26, obtient le prix The Best Bar in the Caribbean, sponsorisé par NOAM

, Puerto Rico, No.26, obtient le prix The Best Bar in the Caribbean, sponsorisé par NOAM Chris Hannah de Jewel of the South à la Nouvelle-Orléans remporte le prix Roku Industry Icon Award

de Jewel of the South à la Nouvelle-Orléans remporte le prix Roku Industry Icon Award Identitad (No.73), San Juan, remporte le prix Campari One To Watch Award

(No.73), San Juan, remporte le prix Campari One To Watch Award Schmuck (No.4) de New York remporte le prix Three Cents Best New Opening Award

(No.4) de New York remporte le prix Three Cents Best New Opening Award Library Bar , Toronto, No.19, remporte le prix Ketel One Sustainable Bar Award

, Toronto, No.19, remporte le prix Ketel One Sustainable Bar Award Allegory (No.57) de Washington DC a obtenu le prix le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

(No.57) de Washington DC a obtenu le prix le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award Cure de la Nouvelle-Orléans, No.21, est le lauréat du prix Nikka Highest Climber Award

de la Nouvelle-Orléans, No.21, est le lauréat du prix Nikka Highest Climber Award Bar Snack (No.3) de New York remporte le prix Disaronno Highest New Entry Award

(No.3) de New York remporte le prix Disaronno Highest New Entry Award Daydream Rum Bar d'Albuquerque remporte le prix SevenRooms Best Bar Design Award

d'Albuquerque remporte le prix SevenRooms Best Bar Design Award Handshake Speakeasy (No.12) à Mexico reçoit le prix Rémy Martin Legend of the List Award

(No.12) à Mexico reçoit le prix Rémy Martin Legend of the List Award Bar Kumiko (No.11) de Chicago remporte le prix Michter's Art of Hospitality Award

(No.11) de Chicago remporte le prix Michter's Art of Hospitality Award Freddy Andreasson de El Gallo Altanero (No.10) remporte le prix Altos Bartenders' Bartender Award

Le classement North America's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier, a été annoncé lors d'une cérémonie de remise des prix en direct le 22 avril 2026 à Vancouver. Ce classement annuel met en valeur les bars des États-Unis, du Mexique, du Canada et des Caraïbes et récompense l'excellence en matière de boissons et d'hospitalité.

Sip & Guzzle de New York est couronné No.1 du classement The Best Bar in North America, sponsorisé par Perrier et remporte le prix The Best Bar in Northeast USA. Le Bar Mauro de Mexico se classe No.2, suivi du Bar Snack de New York, No.3.

Emma Sleight, responsable du contenu pour le classement North America's 50 Best Bars, déclare : « La liste de cette année reflète l'incroyable créativité et le talent qui façonnent la culture des cocktails. Qu'il s'agisse de leaders reconnus ou de nouvelles ouvertures passionnantes, ces bars redéfinissent ce qu'est une expérience d'accueil de classe mondiale. »

La liste complète peut être consultée ICI.

Centre presse :

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