SIP & GUZZLE DI NEW YORK È STATO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026
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Apr 23, 2026, 02:28 ET
VANCOUVER, BC, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ --
- Sip & Guzzle di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America, sponsorizzato da Perrier
- La classifica di quest'anno comprende 28 bar statunitensi, 11 messicani, 8 canadesi e 3 dei Caraibi, con 15 nuovi ingressi che fanno il loro debutto nella lista
- The Best Bar in Mexico, sponsorizzato da Torres Brandy, è stato assegnato al Bar Mauro (No.2) di Città del Messico
- The Best Bar in Canada, sponsorizzato da Monkey Shoulder, è stato assegnato a The Keefer Bar (No.7) di Vancouver
- La Factoría, Porto Rico, No.26, si aggiudica il premio come The Best Bar in the Caribbean, sponsorizzato da NOAM
- Chris Hannah del Jewel of the South di New Orleans vince il Roku Industry Icon Award
- Identitad (No.73), di San Juan, vince il Campari One To Watch Award
- Three Cents Best New Opening Award va a Schmuck (No.4) di New York
- Library Bar di Toronto, No.19, si aggiudica il Ketel One Sustainable Bar Award
- Allegory (No.57) di Washington DC riceve il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award
- Cure di New Orleans, No.21, è il vincitore del Nikka Highest Climber Award
- Bar Snack di New York (No.3) si aggiudica il Disaronno Highest New Entry Award
- Daydream Rum Bar di Albuquerque vince il SevenRooms Best Bar Design Award
- Handshake Speakeasy (No.12) di Città del Messico si aggiudica il Rémy Martin Legend of the List Award
- Bar Kumiko (No.11) di Chicago si aggiudica il Michter's Art of Hospitality Award
- Freddy Andreasson, del bar El Gallo Altanero (No.10), vince il Altos Bartenders' Bartender Award
La classifica North America's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier, è stata annunciata durante una cerimonia di premiazione in diretta, il 22 aprile 2026 a Vancouver. La classifica annuale mette in evidenza i bar di Stati Uniti, Messico, Canada e Caraibi, riconoscendo l'eccellenza nelle bevande e nell'ospitalità.
Sip & Guzzle di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America, sponsorizzato da Perrier. Bar Mauro di Città del Messico si classifica al No.2, seguito dal Bar Snack di New York al No.3.
Emma Sleight, responsabile dei contenuti per la classifica North America's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno riflette l'incredibile creatività e il talento che stanno plasmando la cultura del cocktail. Da leader riconosciuti a nuove ed entusiasmanti prospettive, questi bar ridefiniscono il concetto di esperienza dell'ospitalità di livello mondiale".
La classifica completa è disponibile QUI.
Centro stampa:
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