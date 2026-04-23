SIP & GUZZLE DI NEW YORK È STATO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026

VANCOUVER, BC, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ --

Sip & Guzzle in New York City named The Best Bar in North America at North America’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Vancouver, Canada, on April 22.

Sip & Guzzle di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America , sponsorizzato da Perrier

di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America sponsorizzato da Perrier La classifica di quest'anno comprende 28 bar statunitensi, 11 messicani, 8 canadesi e 3 dei Caraibi, con 15 nuovi ingressi che fanno il loro debutto nella lista

The Best Bar in Mexico, sponsorizzato da Torres Brandy, è stato assegnato al Bar Mauro (No.2) di Città del Messico

(No.2) di Città del Messico The Best Bar in Canada, sponsorizzato da Monkey Shoulder, è stato assegnato a The Keefer Bar (No.7) di Vancouver

(No.7) di Vancouver La Factoría , Porto Rico, No.26, si aggiudica il premio come The Best Bar in the Caribbean, sponsorizzato da NOAM

, Porto Rico, No.26, si aggiudica il premio come The Best Bar in the Caribbean, sponsorizzato da NOAM Chris Hannah del Jewel of the South di New Orleans vince il Roku Industry Icon Award

del Jewel of the South di New Orleans vince il Roku Industry Icon Award Identitad (No.73), di San Juan, vince il Campari One To Watch Award

(No.73), di San Juan, vince il Campari One To Watch Award Three Cents Best New Opening Award va a Schmuck (No.4) di New York

(No.4) di New York Library Bar di Toronto, No.19, si aggiudica il Ketel One Sustainable Bar Award

di Toronto, No.19, si aggiudica il Ketel One Sustainable Bar Award Allegory (No.57) di Washington DC riceve il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

(No.57) di Washington DC riceve il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award Cure di New Orleans, No.21, è il vincitore del Nikka Highest Climber Award

di New Orleans, No.21, è il vincitore del Nikka Highest Climber Award Bar Snack di New York (No.3) si aggiudica il Disaronno Highest New Entry Award

di New York (No.3) si aggiudica il Disaronno Highest New Entry Award Daydream Rum Bar di Albuquerque vince il SevenRooms Best Bar Design Award

di Albuquerque vince il SevenRooms Best Bar Design Award Handshake Speakeasy (No.12) di Città del Messico si aggiudica il Rémy Martin Legend of the List Award

(No.12) di Città del Messico si aggiudica il Rémy Martin Legend of the List Award Bar Kumiko (No.11) di Chicago si aggiudica il Michter's Art of Hospitality Award

(No.11) di Chicago si aggiudica il Michter's Art of Hospitality Award Freddy Andreasson, del bar El Gallo Altanero (No.10), vince il Altos Bartenders' Bartender Award

La classifica North America's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier, è stata annunciata durante una cerimonia di premiazione in diretta, il 22 aprile 2026 a Vancouver. La classifica annuale mette in evidenza i bar di Stati Uniti, Messico, Canada e Caraibi, riconoscendo l'eccellenza nelle bevande e nell'ospitalità.

Sip & Guzzle di New York è stato nominato al No.1 e incoronato The Best Bar in North America, sponsorizzato da Perrier. Bar Mauro di Città del Messico si classifica al No.2, seguito dal Bar Snack di New York al No.3.

Emma Sleight, responsabile dei contenuti per la classifica North America's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno riflette l'incredibile creatività e il talento che stanno plasmando la cultura del cocktail. Da leader riconosciuti a nuove ed entusiasmanti prospettive, questi bar ridefiniscono il concetto di esperienza dell'ospitalità di livello mondiale".

La classifica completa è disponibile QUI.

Centro stampa:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964042/Sip_and_Guzzle.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2958505/NORTH_AMERICA_50_BEST_BARS.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg