NEW YORK'S SIP & GUZZLE WIRD IM RAHMEN VON NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026 THE BEST BAR IN NORTH AMERICA

VANCOUVER, BC, 23. April 2026 /PRNewswire/ --

Sip & Guzzle in New York City named The Best Bar in North America at North America’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Vancouver, Canada, on April 22.

Sip & Guzzle , New York, wird zur No.1 und The Best Bar in North America gekürt , gesponsert von Perrier

, New York, wird zur No.1 und The Best Bar in North America gekürt gesponsert von Perrier Die diesjährige Rangliste umfasst 28 bars en den US, 11 aus Mexiko, 8 aus Kanada und 3 in der Karibik, wobei 15 Neueinsteiger ihr Debüt auf der Liste geben

The Best Bar in Mexico, gesponsert von Torres Brandy, geht an Bar Mauro (No.2) aus Mexiko City

(No.2) aus Mexiko City The Best Bar in Canada, gesponsert von Monkey Shoulder, geht an The Keefer Bar (No.7) aus Vancouver

(No.7) aus Vancouver La Factoría , Puerto Rico, No.26, erhält die Auszeichnung The Best Bar in the Caribbean, gesponsert von NOAM

, Puerto Rico, No.26, erhält die Auszeichnung The Best Bar in the Caribbean, gesponsert von NOAM Chris Hannah von Jewel of the South in New Orleans gewinnt den Roku Industry Icon Award

von Jewel of the South in New Orleans gewinnt den Roku Industry Icon Award Identitad (No.73), San Juan, gewinnt den Campari One To Watch Award

(No.73), San Juan, gewinnt den Campari One To Watch Award Der Three Cents Best New Opening Award geht an Schmuck (No.4) aus New York

(No.4) aus New York Library Bar , Toronto, No.19, erhält den Ketel One Sustainable Bar Award

, Toronto, No.19, erhält den Ketel One Sustainable Bar Award Washington DC's Allegory (No.57) wird mit dem Siete Misterios Best Cocktail Menu Award ausgezeichnet

(No.57) wird mit dem Siete Misterios Best Cocktail Menu Award ausgezeichnet Cure von New Orleans, No.21, ist der Gewinner des Nikka Highest Climber Award

von New Orleans, No.21, ist der Gewinner des Nikka Highest Climber Award New York's Bar Snack (No.3) erhält den Disaronno Highest New Entry Award

(No.3) erhält den Disaronno Highest New Entry Award Daydream Rum Bar aus Albuquerque gewinnt den SevenRooms Best Bar Design Award

aus Albuquerque gewinnt den SevenRooms Best Bar Design Award Handshake Speakeasy (No.12) in Mexiko-Stadt erhält den Rémy Martin Legend of the List Award

(No.12) in Mexiko-Stadt erhält den Rémy Martin Legend of the List Award Bar Kumiko (No.11) aus Chicago erhält den Michter's Art of Hospitality Award

(No.11) aus Chicago erhält den Michter's Art of Hospitality Award Freddy Andreasson von El Gallo Altanero (No.10) gewinnt den Altos Bartenders' Bartender Award

Die Liste der North America's 50 Best Bars, die von Perrier gesponsert wird, wurde am 22. April 2026 in Vancouver im Rahmen einer Live-Preisverleihung bekannt gegeben. Das jährliche Ranking präsentiert Bars aus den USA, Mexiko, Kanada und der Karibik und würdigt herausragende Leistungen im Bereich Getränke und Gastfreundschaft.

New York's Sip & Guzzle wird zur No.1 gekürt als The Best Bar in North America, gesponsert von Perrier, sowie The Best Bar in Northeast USA. Mexico City's Bar Mauro belegt No.2, gefolgt von New York's Bar Snack auf No.3.

Emma Sleight, Leiter der Inhaltsredaktion bei North America's 50 Best Bars, sagt: „Die diesjährige Liste spiegelt die unglaubliche Kreativität und das Talent wider, die die Cocktailkultur prägen. Von anerkannten Marktführern bis hin zu aufregenden Neueröffnungen definieren diese Bars neu, was ein Gastro-Erlebnis von Weltklasse ist."

Die vollständige Liste kann HIER eingesehen werden.

Medienzentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964042/Sip_and_Guzzle.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2958505/NORTH_AMERICA_50_BEST_BARS.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg