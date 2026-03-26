/C O R R E Ç Ã O -- 50 Best/

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26 mar, 2026, 17:57 GMT

No comunicado à imprensa, THE CHAIRMAN EM HONG KONG É ELEITO O NO.1 NA LISTA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026,informa-nos que foi feita uma atualização na versão e no PDF. A versão completa e corrigida segue:

THE CHAIRMAN EM HONG KONG É ELEITO O NO.1 NA LISTA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

  • The Chairman, em Hong Kong, reconquista o título de The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, pela primeira vez desde 2021
  • Ru Yuan de Hangzhou (No.10) ganha o Highest New Entry Award
  • Lamdre (No.17) em Pequim sobe 33 posições e conquista o Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee
  • A Asia's Best Female Chef 2026 é Cho Eun-hee de Onjium, em Seul (No.14)
  • Ardika Dwitama do August de Jacarta (No.42) ganha o Asia's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona
  • O restaurador Zhang Yong é homenageado com o SevenRooms Icon Award
  • Thitid 'Ton' Tassanakajohn, de Nusara (No.5) e Le Du (No.36) em Bangcoc, é premiado com o Inedit Damm Chefs' Choice Award
  • Lesley Liu de Odette (No.19) em Singapura é o vencedor do Asia's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik
  • Baan Tepa (No.53) em Bangcoc ganha o Sustainable Restaurant Award

Para ver a lista completa de 1-50, clique aqui.

HONG KONG, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O pioneiro da culinária cantonesa The Chairman foi eleito The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, na cerimônia de premiação ao vivo do Asia's 50 Best Restaurants 2026. Famoso por valorizar os ingredientes tradicionais da culinária cantonesa e as tradições do sul da China, o The Chairman oferece uma cozinha regional refinada, baseada na sazonalidade.

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The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021
The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Votada pela Asia's 50 Best Restaurants Academy, um influente grupo com representação equilibrada de homens e mulheres composto por mais de 350 especialistas do setor, a lista deste ano inclui restaurantes de 17 cidades da região, com três cidades entrando na classificação 1-50 pela primeira vez, além de oito novos restaurantes e três que retornaram à lista. Bangkok lidera a lista deste ano com nove restaurantes, seguida por Tóquio, com sete estabelecimentos. Hong Kong, Seul e Singapura estão representadas por seis integrantes cada.

Rikki Tidball, diretor executivo de eventos da 50 Best, afirma: "Meus sinceros parabéns a todos os restaurantes incluídos na lista deste ano, especialmente ao The Chairman por ter sido eleito o No.1 na lista Asia's 50 Best Restaurants 2026. O compromisso com uma gastronomia que desafia os limites, presente em todo o ranking, é uma homenagem ao talento excepcional e ao espírito inovador que caracterizam o vibrante cenário gastronômico da Ásia."

A noite também homenageou os vencedores dos prêmios anunciados previamente, incluindo Peggy Chan como a vencedora deste ano do Champions of Change Award, Masque (No.15) em Mumbai como o vencedor do Art of Hospitality Award e o San em Seul como o vencedor do One To Watch Award.

Centro de mídia:
https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942312/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg
PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2943326/50_Best.pdf
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg

FONTE 50 Best

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