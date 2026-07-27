Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ADFW 2026 para reforçar o papel de Abu Dhabi como capital

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ADGM

27 jul, 2026, 19:34 GMT

  • O tema da quinta edição, The Capital Community, Powered by Partnerships, explorará a força e a resiliência de uma comunidade em rede, à medida que instituições financeiras globais, parceiros soberanos e inovadores ousados se reúnem para acompanhar a evolução da distribuição dos sistemas globais de capital.
  • Com base na participação recorde em 2025, a ADFW retornará à Ilha Al Maryah com um site expandido e experiências de networking aprimoradas. 

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe Crown de Abu Dhabi, e presidente do Conselho Executivo da Semana de Finanças de Abu Dhabi (ADFW), o maior encontro financeiro da região, o principal encontro financeiro da capital, retornará para sua quinta edição, de 7 a 10 de dezembro de 2026, sob o tema "A comunidade da capital, impulsionada por parcerias".

Organizado pela ADGM, o centro financeiro internacional (IFC) de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU), o evento reunirá os principais investidores, instituições financeiras, formuladores de políticas e líderes empresariais para moldar o futuro das finanças, alocação de capital e crescimento econômico.

Após o enorme sucesso da ADFW 2025, o evento deste ano retornará à Ilha Al Maryah com uma presença expandida para acomodar a crescente demanda. O local aprimorado foi projetado para receber um número recorde de delegados e novos espaços para promover ainda mais oportunidades de networking, colaboração e negócios.

Ao longo de quatro dias temáticos, a ADFW realizará mais de 70 eventos temáticos e espera-se que receba mais de 35.000 participantes e mais de 800 palestrantes de todo o mundo. A edição anterior reuniu líderes financeiros que administraram coletivamente mais de $ 62 trilhões, o equivalente a mais da metade do PIB global.

O retorno da ADFW este ano ressalta o impulso contínuo de Abu Dhabi como um centro financeiro estável e globalmente conectado e um destino confiável para investimentos de longo prazo, e cada vez mais um lar para o capital global, bem como mais de $ 1,8 trilhão de

Ativos de Riqueza Soberana. Abu Dhabi ficou em primeiro lugar regionalmente e 12º globalmente no Índice de Competitividade dos Centros Financeiros Stern da NYU inaugural do ano passado.

Refletindo o tema deste ano, o ADFW 2026 explorará como a força coletiva de instituições financeiras globais, investidores soberanos, formuladores de políticas e inovadores está moldando o futuro da alocação de capital. As discussões abrangerão tokenização, mercados privados, inteligência artificial (IA), comércio e energia, imóveis e infraestrutura, com foco em como o capital pode ser mobilizado de forma eficaz para acelerar a transformação e impulsionar o crescimento sustentável.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "O tema deste ano, A Comunidade de Capital, Alimentada por Parcerias, reconhece que o futuro das finanças será moldado não por instituições individuais, mas pela força dos ecossistemas que conectam capital, ideias e oportunidades. Como a Capital do Capital, Abu Dhabi continua a reunir investidores globais, instituições financeiras, inovadores e formuladores de políticas para impulsionar um diálogo significativo, mobilizar capital e criar valor econômico duradouro. ADFW tornou-se a plataforma onde essas conversas se traduzem em parcerias que moldam a economia global."

A ADFW 2025 recebeu mais de 35.000 participantes, reuniu 819 palestrantes e participantes representando organizações que supervisionam mais de US $ 62 trilhões em capital, testemunhou a assinatura de 82 Memorandos de Entendimento (MoUs) e reuniu mais de 69 parceiros estratégicos globais e regionais.

FONTE ADGM

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