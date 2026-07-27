-Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ADFW 2026 reforzará el papel de Abu Dhabi como capital del capital

El tema de la quinta edición, 'La comunidad del capital, impulsada por las alianzas', explorará la fortaleza y la resiliencia de una comunidad interconectada, donde instituciones financieras globales, socios soberanos e innovadores audaces se reúnen para analizar la evolución de la distribución de los sistemas de capital globales.

Tras la participación récord de 2025, ADFW regresará a la isla Al Maryah con un espacio ampliado y experiencias de networking mejoradas.

ABU DHABI, EAU, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo, la Semana Financiera de Abu Dhabi (ADFW), el mayor encuentro financiero de la región y evento financiero emblemático de la Capital del Capital, regresará para su quinta edición, del 7 al 10 de diciembre de 2026, bajo el lema "La comunidad del capital, impulsada por las alianzas".

Organizado por ADGM, el centro financiero internacional (IFC) de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el evento reunirá a destacados inversores, instituciones financieras, responsables políticos y líderes empresariales para definir el futuro de las finanzas, la asignación de capital y el crecimiento económico.

Tras el gran éxito de ADFW 2025, el evento de este año regresa a la isla Al Maryah con unas instalaciones ampliadas para dar respuesta a la creciente demanda. El recinto mejorado está diseñado para acoger a un número récord de delegados y cuenta con nuevos espacios para fomentar aún más la creación de redes, la colaboración y las oportunidades de negocio.

A lo largo de cuatro días temáticos, ADFW volverá a presentar más de 70 eventos temáticos y se espera que reciba a más de 35.000 participantes y más de 800 ponentes de todo el mundo. La edición anterior reunió a líderes financieros que gestionan colectivamente más de 62 billones de dólares, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial.

El regreso de ADFW este año subraya el continuo impulso de Abu Dhabi como un centro financiero estable y conectado globalmente, un destino confiable para la inversión a largo plazo y, cada vez más, un hogar para el capital global, así como para más de 1,8 billones de dólares en activos soberanos. Abu Dhabi ocupó el primer lugar a nivel regional y el duodécimo a nivel mundial en el Índice de Competitividad de Centros Financieros de NYU Stern, publicado el año pasado.

En consonancia con el tema de este año, ADFW 2026 explorará cómo la fuerza colectiva de las instituciones financieras globales, los inversores soberanos, los responsables políticos y los innovadores está dando forma al futuro de la asignación de capital. Los debates abarcarán la tokenización, los mercados privados, la inteligencia artificial (IA), el comercio y la energía, el sector inmobiliario y las infraestructuras, centrándose en cómo movilizar el capital de manera efectiva para acelerar la transformación e impulsar el crecimiento sostenible.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, comentó: "El tema de este año, La comunidad del capital, impulsada por las alianzas, reconoce que el futuro de las finanzas no estará determinado por instituciones individuales, sino por la solidez de los ecosistemas que conectan capital, ideas y oportunidades. Como Capital del Capital, Abu Dhabi sigue reuniendo a inversores globales, instituciones financieras, innovadores y responsables políticos para impulsar un diálogo constructivo, movilizar capital y crear valor económico duradero. La Semana de las Finanzas de Abu Dhabi (ADFW) se ha convertido en la plataforma donde estas conversaciones se traducen en alianzas que dan forma a la economía global".

ADFW 2025 contó con la participación de más de 35.000 personas, reunió a 819 ponentes y participantes que representaban a organizaciones que gestionan más de 62 billones de dólares en capital, fue testigo de la firma de 82 Memorandos de Entendimiento (MdE) y congregó a más de 69 socios estratégicos globales y regionales.