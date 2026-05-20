ADGM consolida posição como principal IFC do MEASAs, com crescimento de 57% em ativos sob administração e mais de 13.000 licenças ativas no primeiro trimestre de 2026

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi, relatou um sólido início de 2026, evidenciado pela expansão contínua em seu ecossistema financeiro e pela confiança sustentada dos investidores globais

Com um total de licenças ativas superior a 13.353, das quais 961 foram apenas no primeiro trimestre de 2026, a ADGM reforçou a sua posição como o maior centro financeiro da região Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), por esta métrica. Março de 2026 também registrou um aumento de 5,2% nas novas licenças ativas em comparação com março de 2025, demonstrando ainda mais a demanda sustentada e a confiança contínua do setor na ADGM. O centro financeiro também registrou um aumento de57% nos Ativos sob Administração (AUM), refletindo o sólido impulso dos negócios e a crescente demanda de empresas de administração de ativos globais e regionais.

Este desempenho recorde reflete a visão estratégica de longo prazo da ADGM para se posicionar entre os cinco principais centros financeiros do mundo.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente da ADGM, observou: " O desempenho da ADGM no primeiro trimestre de 2026 reflete a escala, o ritmo e a crescente relevância global do ecossistema financeiro de Abu Dhabi. Ultrapassar as 13.000 licenças ativas e registrar um crescimento de 57% nos ativos sob administração é mais uma conquista importante na trajetória de crescimento da ADGM e reforça sua posição entre os centros financeiros internacionais que mais crescem no mundo. A confiança dos investidores em Abu Dhabi continua inabalável. O capital continua a fluir, as empresas globais continuam a se expandir e os profissionais qualificados continuam a se mudar para Abu Dhabi. Durante o recente período de incerteza regional, a ADGM continuou a crescer, refletindo a demanda sustentada e a confiança de longo prazo no ambiente institucional de Abu Dhabi."

Ele acrescentou:"Esse impulso contínuo reforça a posição de Abu Dhabi como um destino estável, confiável e globalmente conectado para investimentos, sustentado por infraestrutura de classe mundial, uma estrutura regulatória robusta e voltada para o futuro e o aprofundamento do acesso a talentos e conhecimentos internacionais."

SuaExcelência acrescentou: "Na economia global atual, a competitividade é cada vez mais determinada pela solidez institucional, pela credibilidade regulatória e pela capacidade de oferecer segurança a longo prazo para o capital. A ADGM continua a construir um centro financeiro conectado globalmente, concebido para esta nova era, combinando abertura, inovação e uma governança sólida, ao mesmo tempo em que reforça ainda mais a posição de Abu Dhabi como a Capital do Capital".

Além do sólido crescimento de 57% nos ativos sob administração (AUM), o número de gerentes de ativos e fundos aumentou para 179, um aumento de 24% em relação aos 144 do primeiro trimestre de 2025. O número total de fundos administrados a partir da ADGM também atingiu 263, o que representa um aumento de 43% em relação aos 184 registrados no mesmo período do ano passado. Esse crescimento ressalta a profundidade e a diversidade do ecossistema de fundos da ADGM, que abrange private equity, capital de risco, fundos de hedge e estratégias de finanças sustentáveis.

No total, as gerentes de ativos que anunciaram sua instalação na ADGM em 2026 representam mais de US$ 4,4 trilhões em ativos sob administração a nível global, reforçando o destaque crescente do centro como um centro para o capital institucional e contribuindo para o crescimento geral dos ativos sob administração no primeiro trimestre de 2026.

O ecossistema empresarial geral da ADGM continuou a se expandir, com o total de licenças ativas atingindo 13.353, incluindo 961 novas licenças emitidas durante o primeiro trimestre de 2026. Isso representa um aumento líquido de 2.783 licenças desde o primeiro trimestre de 2025, demonstrando uma confiança empresarial sustentada e uma forte demanda em todos os setores.

O número de entidades operacionais também aumentou significativamente para 3.741, refletindo um aumento de 34,52% em relação às 2.781 registradas no primeiro trimestre de 2025.

Esse crescimento é respaldado pelas diversas iniciativas da ADGM relacionadas ao setor imobiliário. A mais recente foi a introdução da Estrutura de Classificação de Corretoras para elevar os padrões imobiliários e um novo conjunto de serviços imobiliários com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a flexibilidade dentro do setor pela Autoridade de Registro da ADGM.

A ADGM também anunciou a abertura de seu novo Centro de Serviços na The Galleria Al Maryah Island em fevereiro de 2026, fortalecendo o envolvimento direto com empresas e residentes nas Ilhas Al Maryah e Al Reem.

A ADGM registrou um crescimento sustentado no setor de serviços financeiros, com o número de entidades de serviços financeiros subindo para365, refletindo um aumento de 30% em relação às 281 registradas no primeiro trimestre de 2025.

Enquanto isso, a Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros (FSRA) emitiu um total de 22 aprovações preliminares (IPAs) no primeiro trimestre de 2026. Além disso, 29 novas Permissões de Serviços Financeiros (FSPs) foram obtidas por entidades no mesmo período, o que representa um aumento de 45% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

As estatísticas mais recentes de 2026 revelam uma série de anúncios de grande repercussão por parte de gerentes de ativos e instituições financeiras globais e regionais que estão se estabelecendo na ADGM. Entre elas estão empresas com ativos sob administração (AUM) na casa dos trilhões e bilhões de dólares, como Capital Group, Man Group, Barings,Bain Capital, Hillhouse Investment, Muzinich & Co., Madison Realty Capital e Grow Investment Group. Paralelamente, empresas como Rokos Capital Management, Polygreen Holdings e Hashed também anunciaram sua instalação na ADGM, diversificando ainda mais o panorama de administração de ativos do centro, abrangendo fundos de hedge, investimentos alternativos e ativos digitais.

Esse crescimento destaca a solidez do quadro regulatório progressista da ADGM, bem como sua posição de destaque como o único centro financeiro da região a aplicar diretamenteo direito consuetudinário inglês, reforçando sua capacidade de atrair uma ampla gama de instituições financeiras globais.

A força de trabalho da ADGM continuou a crescer significativamente, atingindo 47.047, o que representa um aumento de 44% no primeiro trimestre de 2026. Esse crescimento contribui para o desenvolvimento geral do capital humano de Abu Dhabi e reforça o papel da ADGM como um importante centro de atração de profissionais qualificados, apoiando o desenvolvimento de um ecossistema financeiro dinâmico e competitivo em nível global.

Em 2026, a ADGM continuou a fortalecer sua presença internacional por meio de uma série de encontros de alto nível, parcerias estratégicas e participação em fóruns globais de destaque

Na Ásia, a ADGM ampliou seu alcance por meio de iniciativas em importantes centros financeiros, incluindo a China, a Índia e Singapura, com o objetivo de aprofundar os laços bilaterais e intensificar os fluxos de investimento internacionais. Vale destacar que a ADGM assinou uma parceria estratégica com o distrito de Futian, em Shenzhen, reforçando ainda mais a colaboração entre Abu Dhabi e um dos principais centros financeiros da China, com foco na promoção da inovação, da conectividade dos mercados de capitais e do intercâmbio comercial.

Abu Dhabi reforçou ainda mais sua conectividade financeira global por meio do envolvimento estratégico com a Itália, liderado pelo presidente da ADGM, apoiando o aumento da colaboração em investimentos, serviços financeiros e parcerias institucionais.

Mais recentemente, a ADGM também manteve uma forte presença nos Estados Unidos por meio da participação na Milken Institute Global Conference 2026, um dos principais encontros mundiais de investidores globais, formuladores de políticas e líderes do setor.

À margem da conferência, a ADGM se envolveu em uma série de reuniões bilaterais de alto nível com as principais instituições financeiras globais, incluindo a Bain Capital, a Vista Equity Partners e o Man Group, explorando oportunidades de colaboração mais profunda e expansão adicional no ecossistema financeiro de Abu Dhabi.

À medida que o cenário econômico global evolui, a ADGM continua a fortalecer sua posição como porta de entrada confiável para os fluxos de capital entre os mercados regionais e internacionais, oferecendo um ecossistema resiliente, transparente e voltado para o futuro tanto para empresas quanto para investidores.

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FONTE ADGM