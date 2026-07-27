Bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ADFW 2026 para reforzar el papel de Abu Dabi como capital de capital

El tema de la quinta edición, The Capital Community, Powered by Partnerships, explorará la fortaleza y la resiliencia de una comunidad en red, a medida que las instituciones financieras globales, los socios soberanos y los innovadores audaces se reúnen para rastrear la evolución de la distribución de los sistemas de capital global.

Sobre la base de la participación récord en 2025, ADFW regresará a la isla Al Maryah con un sitio ampliado y experiencias de redes mejoradas.

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo, la Abu Dhabi Finance Week (ADFW), la reunión financiera más grande de la región, la reunión financiera insignia de la Capital del Capital, regresará para su quinta edición, del 7 al 10 de diciembre de 2026, bajo el tema "La comunidad de capital, impulsada por asociaciones".

Organizado por ADGM, el centro financiero internacional (CFI) de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el evento convocará a los principales inversores, instituciones financieras, formuladores de políticas y líderes empresariales para dar forma al futuro de las finanzas, la asignación de capital y el crecimiento económico.

Tras el gran éxito de ADFW 2025, el evento de este año regresará a la isla de Al Maryah con una presencia ampliada para adaptarse a la creciente demanda. El lugar mejorado está diseñado para albergar un número récord de delegados y nuevos espacios para fomentar aún más la creación de redes, la colaboración y las oportunidades comerciales.

A lo largo de cuatro días temáticos, ADFW volverá a organizar más de 70 eventos temáticos y se espera que reciba a más de 35.000 participantes y más de 800 ponentes de todo el mundo. La edición anterior convocó a los líderes financieros que gestionan colectivamente más de $ 62 billones, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial.

El regreso de ADFW este año destaca el impulso continuo de Abu Dabi como un centro financiero estable y conectado a nivel mundial y un destino confiable para la inversión a largo plazo, y cada vez más un hogar para el capital global, así como más de $ 1.8 billones de

Activos de riqueza soberana. Abu Dhabi ocupó el primer lugar a nivel regional y el 12º a nivel mundial en el Índice de Competitividad de los Centros Financieros Stern de la NYU del año pasado.

Reflejando el tema de este año, ADFW 2026 explorará cómo la fuerza colectiva de las instituciones financieras mundiales, los inversores soberanos, los responsables políticos y los innovadores está dando forma al futuro de la asignación de capital. Las discusiones abarcarán la tokenización, los mercados privados, la inteligencia artificial (IA), el comercio y la energía, los bienes raíces y la infraestructura, centrándose en cómo se puede movilizar el capital de manera efectiva para acelerar la transformación e impulsar el crecimiento sostenible.

El Excmo. Sr. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del ADGM, dijo: "El tema de este año, The Capital Community, Powered by Partnerships, reconoce que el futuro de las finanzas no estará determinado por las instituciones individuales, sino por la fuerza de los ecosistemas que conectan el capital, las ideas y las oportunidades. Como capital del capital, Abu Dabi sigue reuniendo a inversores globales, instituciones financieras, innovadores y responsables políticos para impulsar un diálogo significativo, movilizar capital y crear un valor económico duradero. ADFW se ha convertido en la plataforma donde esas conversaciones se traducen en asociaciones que dan forma a la economía mundial ".

ADFW 2025 dio la bienvenida a más de 35000 participantes, convocó a 819 oradores y participantes que representan a organizaciones que supervisan más de 62 billones de USD en capital, fue testigo de la firma de 82 memorandos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) y reunió a más de 69 socios estratégicos mundiales y regionales.

FUENTE ADGM