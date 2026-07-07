SoftAtHome leva o prpl à escala comercial com implementações Orange Wi-Fi 7 em toda a Europa

SoftAtHome lançou o primeiro repetidor de sinal Wi-Fi 7 do mundo desenvolvido com base em uma pilha de software prpl completa, com implantações já em funcionamento na Orange Polônia e na França, e pelo menos mais três mercados europeus a seguir.

PARIS, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A SoftAtHome, principal fornecedora independente de software para banda larga, vídeo e análise e líder global em Wi-Fi inteligente, anunciou hoje que seu software de repetidor Wi-Fi 7 baseado em prpl já está implantado comercialmente em Orange na Europa.

Para visualizar o Comunicado de Imprensa Multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/softathome/9408651-en-brings-prpl-commercial-scale-orange-wifi-7-deployments-across-europe

SoftAtHome Brings prpl to Commercial Scale with Orange Wi-Fi 7 Deployments Across Europe

A implantação é um marco para o prpl, a estrutura de código aberto projetada para fornecer às operadoras uma base de software comum, independente de hardware e controlada pelas próprias operadoras para dispositivos de banda larga. Depois de anos como uma promessa do setor, o prpl agora está sendo executado nas casas dos assinantes em escala de Grupo, com o Wi-Fi 7 como catalisador.

A Orange Polônia lançou o primeiro dispositivo desse tipo em março de 2026, o Smartbox Wi-Fi 7. O repetidor Wi-Fi 7 da Orange France, baseado na tecnologia prpl, já está em funcionamento, e a previsão é que pelo menos mais três mercados europeus da Orange venham em seguida. O trabalho se baseia em implantações anteriores de prpl na Orange, incluindo a Orange Jordania, onde a SoftAtHome forneceu software de gateway baseado em prpl há cerca de um ano.

A SoftAtHome projetou a pilha prpl para suportar requisitos diferenciados nos mercados da Orange sem criar software separado para cada país, mostrando que uma plataforma aberta pode transportar serviços e configurações específicos da operadora, preservando uma base comum.

Os repetidores executam o software Wifi'ON Smart Wi-Fi da SoftAtHome no prpl. O prpl fornece uma camada de abstração de hardware padronizada, permitindo que a mesma pilha de software seja executada em diferentes gerações de chipset. A SoftAtHome contribuiu para o prpl desde os estágios iniciais do projeto e implantou soluções baseadas em prpl com várias operadoras.

A interoperabilidade se baseia no prplMesh, que integra o EasyMesh. Esses padrões abertos permitem que os repetidores operem nos diferentes ambientes de gateway da Orange, sem bloquear os assinantes em um único ecossistema de fornecedor. O software é compatível com a base instalada do gateway existente da Orange, permitindo que o equipamento em funcionamento permaneça em serviço. Nos casos em que os gateways oferecem suporte, o Wi-Fi 7 se estende por toda a casa; os gateways de gerações anteriores também podem se beneficiar da conectividade Wi-Fi 7.

O Wifi'ON gerencia a topologia de malha dinamicamente. Quando vários repetidores estão ativos, o software determina automaticamente se cada unidade deve se conectar ao gateway ou a outro repetidor, selecionando o caminho que oferece a melhor qualidade de conectividade. Não é necessária nenhuma configuração por parte do assinante. Na Polônia, o Smartbox Wi-Fi 7 suporta até três unidades por domicílio, estendendo a cobertura para residências maiores e de vários andares.

As análises Eyes'ON da SoftAtHome dão à Orange visibilidade contínua do desempenho do Wi-Fi em toda a base instalada. Juntos, Wifi'ON e Eyes' ON formam a pilha de software Wi-Fi da SoftAtHome no repetidor, combinando otimização com observabilidade.

Os repetidores adicionam recursos do Wi-Fi 7, incluindo latência mais baixa, operação de vários links e operação contínua sob um único SSID em dispositivos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7.

O hardware também foi desenvolvido levando em conta a sustentabilidade, incluindo plásticos reciclados e um design que facilita o reparo e a recondicionamento. Como a plataforma é aberta e baseada em software, a Orange pode continuar a melhorar a experiência do assinante por meio de atualizações, em vez de substituições de hardware.

"Após a primeira implantação mundial com a Orange Jordania em 2025, um novo passo foi dado na jornada da prpl", disse Arnaud Bellivier de Prin, CEO da SoftAtHome. "O lançamento do primeiro repetidor Wi-Fi 7 do mundo com uma pilha prpl completa e a implementação dessa tecnologia na escala da Orange em vários mercados europeus demonstram que as operadoras podem adotar uma plataforma aberta, trazer novos parceiros de semicondutores e, ainda assim, preservar a experiência integrada que seus assinantes esperam. Estamos orgulhosos de chegar a este ponto ao lado da Orange."

Contato:

Marta Twardowska para SoftAtHome - E: [email protected] - T: @SoftAtHome

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004235/SoftAtHome.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3004236/SoftAtHome_Logo.jpg

FONTE SoftAtHome