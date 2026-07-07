SoftAtHome lleva prpl a escala comercial con implementaciones de Wi-Fi 7 de Orange en toda Europa

SoftAtHome ha entregado el primer repetidor Wi-Fi 7 del mundo basado en la plataforma de software prpl completa, con implementaciones ya operativas en Orange en Polonia y Francia, y próximamente en al menos otros tres mercados europeos.

PARIS, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, el proveedor independiente líder de software para banda ancha, vídeo y análisis, y líder mundial en Wi-Fi inteligente, anunció hoy que su software repetidor Wi-Fi 7 basado en prpl ya está implementado comercialmente en Orange en Europa.

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SoftAtHome Brings prpl to Commercial Scale with Orange Wi-Fi 7 Deployments Across Europe

Esta implementación representa un hito para prpl, el marco de código abierto diseñado para proporcionar a los operadores una base de software común, independiente del hardware y controlada por el operador para dispositivos de banda ancha. Tras años de promesas en el sector, prpl ya está funcionando en los hogares de los suscriptores escala del Grupo Orange, con Wi-Fi 7 como catalizador.

Orange Polonia lanzó el primer dispositivo de este tipo en marzo de 2026: el Smartbox Wi-Fi 7. El repetidor Wi-Fi 7 de Orange Francia, basado en prpl, también está operativo, y se espera que otros tres mercados europeos de Orange le sigan. Este trabajo se basa en implementaciones anteriores de prpl dentro de Orange, incluyendo Orange Jordania, donde SoftAtHome proporcionó el software de gateway basado en prpl hace aproximadamente un año.

SoftAtHome diseñó la pila prpl para dar soporte a los requisitos diferenciados de los distintos mercados de Orange sin necesidad de crear software independiente para cada país, demostrando que una plataforma abierta puede ofrecer servicios y configuraciones específicos de cada operador, manteniendo al mismo tiempo una base común.

Los repetidores ejecutan el software Wifi'ON Smart Wi-Fi de SoftAtHome sobre prpl. prpl proporciona una capa de abstracción de hardware estandarizada, lo que permite que la misma pila de software funcione en diferentes generaciones de chipsets. SoftAtHome ha contribuido a prpl desde las primeras etapas del proyecto y ha implementado soluciones basadas en prpl con múltiples operadores.

La interoperabilidad se basa en prplMesh con EasyMesh integrado. Estos estándares abiertos permiten que los repetidores funcionen en los diferentes entornos de gateway de Orange, sin que los abonados queden cautivos ante un único proveedor. El software es compatible con la base instalada de gateways de Orange, lo que permite que los equipos en funcionamiento permanezcan en servicio. Donde los gateways lo admiten, Wi-Fi 7 se extiende por todo el hogar; los gateways de generaciones anteriores también pueden beneficiarse de la conectividad Wi-Fi 7.

Wifi'ON gestiona la topología de la red mallada de forma dinámica. Cuando varios repetidores están activos, el software determina automáticamente si cada unidad debe conectarse a la puerta de enlace o a otro repetidor, seleccionando la ruta que ofrece la mejor calidad de conectividad. No se requiere configuración por parte del usuario. En Polonia, el Smartbox Wi-Fi 7 admite hasta tres unidades por hogar, ampliando la cobertura para viviendas más grandes y de varias plantas.

La analítica Eyes'ON de SoftAtHome proporciona a Orange visibilidad continua del rendimiento Wi-Fi en toda la base instalada. Juntos, Wifi'ON y Eyes'ON conforman la pila de software Wi-Fi de SoftAtHome en el repetidor, combinando observabilidad.

Los repetidores incorporan las capacidades de Wi-Fi 7, incluyendo menor latencia, operación Multi-Link y funcionamiento sin interrupciones con un único SSID en dispositivos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7.

El hardware también se desarrolló teniendo en cuenta la sostenibilidad, incluyendo plásticos reciclados y un diseño que facilita la reparación y la renovación. Gracias a que la plataforma es abierta y se basa en software, Orange puede seguir mejorando la experiencia del abonado mediante actualizaciones en lugar de sustituir el hardware.

"Tras el primer despliegue mundial con Orange Jordan en 2025, se ha dado un nuevo paso en la evolución de prpl", declaró Arnaud Bellivier de Prin, consejero delegado de SoftAtHome. "Ofrecer el primer repetidor Wi-Fi 7 del mundo con una pila prpl completa y hacerlo a escala de Orange en varios mercados europeos demuestra que los operadores pueden adoptar una plataforma abierta, incorporar nuevos socios tecnológicos del sector de los semiconductores y, aun así, mantener la experiencia fluida que esperan sus abonados. Nos enorgullece haber alcanzado este punto junto a Orange".

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