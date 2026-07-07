SoftAtHome déploie la technologie prpl à l'échelle commerciale grâce aux déploiements Wi-Fi 7 d'Orange à travers l'Europe

SoftAtHome a livré le premier répéteur Wi-Fi 7 au monde fonctionnant sur une pile logicielle prpl complète; des déploiements sont déjà opérationnels chez Orange en Pologne et en France, et au moins trois autres marchés européens devraient suivre.

PARIS, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, premier fournisseur indépendant de logiciels pour le haut débit, la vidéo et l'analyse de données, et leader mondial du Wi-Fi intelligent, a annoncé aujourd'hui que son logiciel de répéteur Wi-Fi 7 basé sur la technologie prpl est désormais déployé à l'échelle commerciale chez Orange en Europe.

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SoftAtHome Brings prpl to Commercial Scale with Orange Wi-Fi 7 Deployments Across Europe

Ce déploiement marque une étape importante pour prpl, le framework open source conçu pour fournir aux opérateurs une base logicielle commune, indépendante du matériel et contrôlée par les opérateurs, destinée aux appareils haut débit. Après avoir longtemps été considéré comme un espoir du secteur, prpl est désormais déployé chez les abonnés à l'échelle du Groupe Orange, grâce au Wi-Fi 7 qui a servi de catalyseur.

Orange Pologne a lancé le premier appareil de ce type en mars 2026 sous le nom de Smartbox Wi-Fi 7. Le répéteur Wi-Fi 7 d'Orange France, basé sur la technologie prpl, est désormais également opérationnel, et au moins trois autres marchés européens d'Orange devraient suivre. Ce projet s'appuie sur des déploiements antérieurs de prpl au sein d'Orange, notamment chez Orange Jordanie, où SoftAtHome a fourni, il y a environ un an, un logiciel de passerelle basé sur prpl.

SoftAtHome a conçu la pile prpl afin de répondre aux besoins spécifiques des différents marchés d'Orange sans avoir à développer un logiciel distinct pour chaque pays, démontrant ainsi qu'une plateforme ouverte peut prendre en charge des services et des configurations propres à chaque opérateur tout en conservant une base commune.

Les répéteurs exécutent le logiciel Wi-Fi « Wifi'ON Smart » de SoftAtHome sur prpl. prpl fournit une couche d'abstraction matérielle (HAL) standardisée, permettant à la même pile logicielle de fonctionner sur différentes générations de chipsets. SoftAtHome contribue au projet prpl depuis ses débuts et a déployé des solutions basées sur prpl auprès de plusieurs opérateurs.

L'interopérabilité repose sur prplMesh, qui intègre EasyMesh. Ces normes ouvertes permettent aux répéteurs de fonctionner dans les différents environnements de passerelles d'Orange, sans enfermer les abonnés dans l'écosystème d'un seul fournisseur. Ce logiciel est compatible avec le parc actuel de passerelles Orange, ce qui permet de maintenir en service les équipements en état de marche. Lorsque les passerelles le prennent en charge, le Wi-Fi 7 couvre l'ensemble de la maison ; les passerelles des générations précédentes peuvent elles aussi tirer parti de la connectivité Wi-Fi 7.

Wifi'ON gère la topologie en maillage de manière dynamique. Lorsque plusieurs répéteurs sont actifs, le logiciel détermine automatiquement si chaque appareil doit se connecter à la passerelle ou à un autre répéteur, en choisissant le chemin offrant la meilleure qualité de connexion. Aucune configuration de l'abonné n'est nécessaire. En Pologne, le Smartbox Wi-Fi 7 prend en charge jusqu'à trois appareils par foyer, ce qui permet d'étendre la couverture dans les grandes maisons et les habitations à plusieurs étages.

La solution Eyes'ON analytics de SoftAtHome offre à Orange une visibilité en continu sur les performances Wi-Fi de l'ensemble de son parc. Ensemble, Wifi'ON et Eyes'ON constituent la pile logicielle Wi-Fi de SoftAtHome sur le répéteur, alliant optimisation et observabilité.

Les répéteurs offrent les fonctionnalités du Wi-Fi 7, notamment une latence réduite, le fonctionnement multilien (MLO) et une utilisation fluide sous un seul SSID pour les appareils Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7.

Le matériel a également été conçu dans une optique de développement durable, avec notamment l'utilisation de plastiques recyclés et une conception facilitant la réparation et la remise à neuf. La plateforme étant ouverte et basée sur des logiciels, Orange peut continuer à améliorer l'expérience des abonnés grâce à des mises à jour plutôt qu'à des remplacements de matériel.

« Après le premier déploiement mondial avec Orange Jordanie en 2025, une nouvelle étape a été franchie dans l'aventure prpl », a déclaré Arnaud Bellivier de Prin, PDG de SoftAtHome. « Le lancement du premier répéteur Wi-Fi 7 au monde fonctionnant sur une pile prpl complète, et ce à l'échelle d'Orange sur plusieurs marchés européens, démontre que les opérateurs peuvent adopter une plateforme ouverte, intégrer de nouveaux partenaires fournisseurs de semi-conducteurs tout en continuant à offrir l'expérience fluide à laquelle s'attendent leurs abonnés. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape aux côtés d'Orange »

Contact :

Marta Twardowska pour SoftAtHome - E : [email protected] - T : @SoftAtHome

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