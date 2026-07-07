SoftAtHome、欧州各地でのOrangeによるWi-Fi 7導入を通じて、prplを商用規模へと拡大

SoftAtHomeは、完全なprplソフトウェアスタックを基盤とした世界初のWi-Fi 7リピーターを提供しており、ポーランドとフランスのOrangeで導入が開始されており、今後さらに少なくとも3つの欧州市場でも導入が予定されている

パリ, 2026年7月7日 /PRNewswire/ -- ブロードバンド、ビデオ、アナリティクス分野における大手独立系ソフトウェアプロバイダーであり、スマートWi-FiのグローバルリーダーであるSoftAtHomeは本日、同社のprplベースのWi-Fi 7リピーターソフトウェアが、欧州のOrangeで商用展開されたことを発表しました。

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SoftAtHome Brings prpl to Commercial Scale with Orange Wi-Fi 7 Deployments Across Europe

今回の導入は、通信事業者に対し、ブロードバンド機器向けの共通かつハードウェアに依存せず、通信事業者が管理するソフトウェア基盤を提供することを目的として設計されたオープンソース・フレームワーク「prpl」にとって、重要な節目となるものです。長年にわたり業界の期待を集めてきたprplは、Wi-Fi 7を契機として、現在ではOrangeグループ規模で加入者の家庭に導入されています。

Orange Polandは2026年3月、この種のデバイスとしては初の製品として「Smartbox Wi-Fi 7」を発売しました。Orange FranceのprplベースのWi-Fi 7リピーターもサービスを開始しており、今後、少なくともさらに3つのOrangeの欧州市場でも導入される見込みです。この取り組みは、Orangeグループ内でのこれまでのprpl導入実績、とりわけOrange Jordanでの実績を基盤としています。Orange Jordanでは、約1年前にSoftAtHomeがprplベースのゲートウェイソフトウェアを提供しました。

SoftAtHomeは、各国ごとに個別のソフトウェアを構築することなく、Orangeの各市場における多様な要件に対応できるようprplスタックを開発しました。これにより、オープンプラットフォームであっても、共通の基盤を維持しつつ、通信事業者固有のサービスや設定を実現できることが実証されました。

リピーターは、prpl上でSoftAtHomeのWifi'ON Smart Wi-Fiソフトウェアを実行しています。prplは標準化されたハードウェア抽象化レイヤーを提供しており、これにより、異なる世代のチップセット間でも同じソフトウェアスタックを実行することが可能になります。SoftAtHomeは、prplプロジェクトの初期段階から貢献しており、複数の通信事業者と連携してprplベースのソリューションを展開してきました。

相互運用性は、prplMeshを基盤とし、その内部にEasyMeshが組み込まれています。これらのオープンスタンダードにより、リピーターはOrangeのさまざまなゲートウェイ環境を横断して動作することが可能となり、加入者を特定のベンダーのエコシステムに縛り付けることがありません。このソフトウェアは、Orangeの既存のゲートウェイ導入基盤と互換性があり、正常に動作している機器を引き続き使用できます。ゲートウェイが対応している場合、Wi-Fi 7の通信範囲は家全体に広がります。また、旧世代のゲートウェイでも、Wi-Fi 7の接続機能を活用することができます。

Wifi'ONはメッシュトポロジーを動的に管理します。複数のリピーターがアクティブな場合、ソフトウェアは各ユニットがゲートウェイに接続すべきか、別のリピーターに接続すべきかを自動的に判断し、接続品質が最も良い経路を選択します。加入者の設定は不要です。ポーランドでは、「Smartbox Wi-Fi 7」は1世帯あたり最大3台まで対応しており、広々とした住宅や多階建ての住宅でも通信範囲を広げることができます。

SoftAtHomeのEyes'ONアナリティクスにより、Orangeは導入済み機器全体にわたるWi-Fiのパフォーマンスを継続的に把握することができます。Wifi'ONとEyes'ONは、リピーター上でSoftAtHomeのWi-Fiソフトウェアスタックを構成し、最適化と可観測性を融合させています。

これらのリピーターは、低遅延、Multi-Link Operation（マルチリンク動作）、およびWi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7対応デバイス間で単一のSSID下でのシームレスな動作など、Wi-Fi 7の機能を追加します。

また、このハードウェアは、再生プラスチックの使用や、修理・再整備を容易にする設計など、持続可能性を念頭に置いて開発されました。このプラットフォームはオープンでソフトウェアベースであるため、Orangeはハードウェアの交換ではなく、アップデートを通じて加入者の体験を継続的に向上させることができます。

「2025年にOrange Jordanで世界初の導入を実現した後、prplの歩みに新たな一歩が踏み出されました」と、SoftAtHomeのCEOであるArnaud Bellivier de Prin氏は述べました。「完全なprplスタックを搭載した世界初のWi-Fi 7リピーターを提供し、それをOrangeの規模で欧州の複数の市場に展開できたことは、通信事業者がオープンプラットフォームを採用し、新たな半導体パートナーを取り入れながらも、加入者が期待するシームレスな体験を維持できることを示しています。Orangeと共にここまで来られたことを誇りに思います。」

お問い合わせ先：

Marta Twardowska（SoftAtHome） - E：[email protected] - T: @SoftAtHome

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3004235/SoftAtHome.jpg

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SOURCE SoftAtHome