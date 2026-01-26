SOFTSWISS nomeia o Diretor de Inteligência Artificial

ST. JULIAN'S, Malta, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A SOFTSWISS, líder global em tecnologia em soluções de iGaming, fortaleceu sua estratégia de tecnologia de longo prazo ao nomear Denis Romanovskiy como seu primeiro Diretor de Inteligência Artificial (CAIO). A recém-criada função de diretoria formaliza a abordagem da empresa à IA como um elemento central de sua infraestrutura de negócios, refletindo o crescente impacto da IA na tecnologia corporativa.

Denis Romanovskiy, Chief AI Officer at SOFTSWISS

Romanovskiy assume o cargo de CAIO após mais de cinco anos como vice-diretor de tecnologia da SOFTSWISS, onde desempenhou um papel central no dimensionamento das plataformas de tecnologia da empresa. Antes de ingressar na SOFTSWISS, ele ocupou cargos de liderança na EPAM Systems e na Wargaming.net, desenvolvendo experiência em software corporativo e ambientes de produtos de alto desempenho.

Como CAIO, Romanovskiy será responsável por moldar e executar a estratégia de IA da SOFTSWISS e liderar a implantação da plataforma de IA da empresa – uma infraestrutura centralizada de nível empresarial projetada para dimensionar com segurança a automação de IA em toda a organização. Atuando como uma camada, a plataforma conecta recursos de IA com ferramentas e dados corporativos. Ele permite que as equipes automatizem fluxos de trabalho, analisem grandes volumes de dados e acelerem a tomada de decisões, garantindo controle de acesso rigoroso, auditabilidade total e gerenciamento de custos transparente.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS:

"A criação da função de Diretor de IA é um reflexo de como a IA se tornou crítica para o futuro da tecnologia. A IA está transformando a forma como criamos produtos, como as empresas operam e como o valor é criado. Ao investir desde o início em uma plataforma unificada de IA e liderança dedicada, a SOFTSWISS está se posicionando como pioneira dessa mudança."

Denis Romanovskiy, Diretor de Inteligência Artificial da SOFTSWISS:

"Estou animado para assumir este novo desafio, à medida que a SOFTSWISS passa da experimentação para a execução. Vimos em primeira mão as coisas incríveis que a IA pode fazer. Nosso foco agora é tornar a IA um recurso confiável, governado e economicamente eficiente que ofereça ganhos de produtividade mensuráveis em todas as partes do negócio."

O estabelecimento de uma função de diretoria para apoiar a adoção da IA permite que a SOFTSWISS implemente padrões em toda a organização. Ao substituir ferramentas fragmentadas por uma base padronizada e segura, a plataforma ajuda a evitar o uso descontrolado de "shadow AI" e oferece à liderança uma visão clara da atividade de IA em uma força de trabalho global de mais de 2.000 funcionários.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de software premiadas para iGaming desde 2009. A SOFTSWISS atende a mais de 1.000 marcas globais por meio de seu abrangente ecossistema de produtos.

