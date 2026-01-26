SOFTSWISS nomme un responsable de l'intelligence artificielle

SAINT JULIAN'S, Malte, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, un leader technologique international en matière de solutions iGaming, a renforcé sa stratégie technologique à long terme en nommant Denis Romanovskiy au poste de premier Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO). Le rôle nouvellement créé au sein de la direction générale officialise l'approche de l'entreprise en matière d'IA en tant qu'élément central de ses infrastructures commerciales, reflétant ainsi l'impact croissant de l'IA sur la technologie d'entreprise.

Denis Romanovskiy, Chief AI Officer at SOFTSWISS

M. Romanovskiy occupe le poste de CAIO après avoir été pendant plus de cinq ans directeur technique adjoint chez SOFTSWISS, où il a joué un rôle central dans le développement des plates-formes technologiques de l'entreprise. Avant de rejoindre SOFTSWISS, il a occupé des postes de direction chez EPAM Systems et Wargaming.net, développant une expertise dans les logiciels d'entreprise et les environnements de produits de haute performance.

En tant que CAIO, Romanovskiy sera responsable de l'élaboration et de l'exécution de la stratégie de SOFTSWISS en matière d'IA et dirigera le déploiement de la plateforme d'IA de l'entreprise - une infrastructure centralisée de niveau entreprise conçue pour développer en toute sécurité l'automatisation de l'IA dans l'ensemble de l'organisation. Agissant comme une couche, la plateforme relie les capacités d'IA aux outils et aux données de l'entreprise. Il permet aux équipes d'automatiser les flux de travail, d'analyser de grands volumes de données et d'accélérer la prise de décision, tout en garantissant un contrôle d'accès strict, une auditabilité totale et une gestion transparente des coûts.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS :

« La création du poste de Chief AI Officer reflète l'importance de l'IA pour l'avenir de la technologie. L'IA transforme la façon dont nous construisons les produits, dont les entreprises fonctionnent et dont la valeur est créée. En investissant très tôt dans une plateforme d'IA unifiée et un leadership dédié, SOFTSWISS se positionne à l'avant-garde de ce changement. »

Denis Romanovskiy, responsable de l'intelligence artificielle à SOFTSWISS :

« Je me réjouis de relever ce nouveau défi, car SOFTSWISS passe de l'expérimentation à l'exécution. Nous avons vu de nos propres yeux ce que l'IA peut faire d'extraordinaire. Nous nous attachons désormais à faire de l'IA une ressource fiable, gouvernée et économiquement efficace qui permet de réaliser des gains de productivité mesurables dans tous les secteurs de l'entreprise. »

L'établissement d'un rôle au niveau de la direction pour soutenir l'adoption de l'IA permet à SOFTSWISS de mettre en œuvre des normes dans l'ensemble de l'organisation. En remplaçant les outils fragmentés par une base standardisée et sécurisée, la plateforme aide à prévenir l'utilisation incontrôlée du « shadow AI » et donne à la direction une vision claire de l'activité de l'IA au sein d'un effectif mondial de plus de 2 000 employés.

A propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une entreprise technologique internationale qui fournit des solutions logicielles primées pour l'iGaming depuis 2009. SOFTSWISS est au service de plus de 1 000 marques mondiales grâce à son écosystème complet de produits.

