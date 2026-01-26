SOFTSWISS nombra a director de inteligencia artificial

SAN JULIÁN, Malta , 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, líder en tecnología global en soluciones de iGaming, ha reforzado su estrategia tecnológica a largo plazo con el nombramiento de Denis Romanovskiy como su primer director de inteligencia artificial (CAIO). El nuevo puesto directivo formaliza el enfoque de la empresa respecto a la IA como elemento fundamental de su infraestructura empresarial, lo que refleja el creciente impacto de la IA en la tecnología empresarial.

Denis Romanovskiy, Chief AI Officer at SOFTSWISS

Romanovskiy asume el cargo de CAIO después de más de cinco años como subdirector técnico en SOFTSWISS, donde desempeñó un papel fundamental en la ampliación de las plataformas tecnológicas de la empresa. Antes de unirse a SOFTSWISS, ocupó puestos de liderazgo en EPAM Systems y Wargaming.net, y así desarrolló experiencia en software empresarial y entornos de productos de alto rendimiento.

Como CAIO, Romanovskiy será responsable de dar forma y ejecutar la estrategia de IA de SOFTSWISS y de liderar el lanzamiento de la plataforma de IA de la empresa, una infraestructura centralizada de nivel empresarial diseñada para escalar de forma segura la automatización de IA en toda la organización. Al actuar como una capa, la plataforma conecta las capacidades de IA con las herramientas y los datos corporativos. Permite a los equipos automatizar los flujos de trabajo, analizar grandes volúmenes de datos y acelerar la toma de decisiones, al mismo tiempo que garantiza un estricto control de acceso, capacidad de auditoría completa y gestión de costos transparente.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS:

"La creación del cargo de director de IA es un reflejo de lo importante que se ha vuelto la IA para el futuro de la tecnología. La IA está transformando la forma en que creamos productos, cómo operan las empresas y cómo se genera valor. Al invertir desde el principio en una plataforma de IA unificada y un liderazgo dedicado, SOFTSWISS se está posicionando a la cabeza de este cambio ".

Denis Romanovskiy, director de inteligencia artificial de SOFTSWISS:

"Estoy emocionado de asumir este nuevo desafío, ahora que SOFTSWISS pasa de la experimentación a la ejecución. Hemos visto de primera mano las cosas increíbles que puede hacer la IA. Ahora nuestro objetivo es convertir la IA en una herramienta confiable, regulada y económicamente eficiente que proporcione ganancias de productividad cuantificables en todas las áreas del negocio".

Establecer un puesto directivo para apoyar la adopción de la IA permite a SOFTSWISS implementar estándares en toda la organización. Al sustituir herramientas fragmentadas por una base estandarizada y segura, la plataforma ayuda a prevenir el uso descontrolado de la "IA en la sombra" y ofrece a los directivos una visión clara de la actividad de la IA en una plantilla global de más de 2.000 empleados.

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa de tecnología global que suministra soluciones de software galardonadas para iGaming desde 2009. SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas globales a través de su exhaustivo ecosistema de productos.

