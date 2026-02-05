SOFTSWISS nombra a un director de Inteligencia Artificial

ST. JULIAN'S, Malta, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, líder tecnológico mundial en soluciones de iGaming, ha fortalecido su estrategia tecnológica a largo plazo al nombrar a Denis Romanovskiy como su primer director de Inteligencia Artificial (CAIO). El puesto de C-suite recién creado formaliza el enfoque de la empresa hacia la IA como un elemento central de su infraestructura empresarial, lo que refleja el creciente impacto de la IA en la tecnología empresarial.

Denis Romanovskiy, Chief AI Officer at SOFTSWISS

Romanovskiy asume el puesto de CAIO después de más de cinco años como CTO adjunto en SOFTSWISS, donde desempeñó un papel central en el escalamiento de las plataformas tecnológicas de la empresa. Antes de unirse a SOFTSWISS, ocupó puestos de liderazgo en EPAM Systems y Wargaming.net, adquiriendo experiencia en software empresarial y entornos de productos de alto rendimiento.

Como CAIO, Romanovskiy será responsable de dar forma y ejecutar la estrategia de IA de SOFTSWISS y liderar el lanzamiento de la plataforma de IA de la compañía, una infraestructura centralizada de nivel empresarial diseñada para escalar de forma segura la automatización de la IA en toda la organización. Actuando como una capa, la plataforma conecta las capacidades de IA con herramientas y datos corporativos. Permite a los equipos automatizar flujos de trabajo, analizar grandes volúmenes de datos y acelerar la toma de decisiones, al tiempo que garantiza un control de acceso estricto, una auditabilidad total y una gestión de costes transparente.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS:

"La creación del puesto de director de IA es un reflejo de lo importante que se ha vuelto la IA para el futuro de la tecnología. La IA está transformando la forma en que construimos productos, cómo operan las empresas y cómo se crea valor. Al invertir temprano en una plataforma de IA unificada y un liderazgo dedicado, SOFTSWISS se está posicionando a la vanguardia de este cambio".

Denis Romanovskiy, director de Inteligencia Artificial de SOFTSWISS:

"Estoy emocionado de asumir este nuevo desafío, a medida que SOFTSWISS pasa de la experimentación a la ejecución. Hemos visto de primera mano las cosas increíbles que la IA puede hacer. Nuestro enfoque ahora es hacer de la IA una capacidad confiable, gobernada y económicamente eficiente que ofrezca ganancias de productividad medibles en cada parte del negocio".

Establecer un rol de C-suite para apoyar la adopción de IA permite a SOFTSWISS implementar estándares en toda la organización. Al reemplazar herramientas fragmentadas con una base estandarizada y segura, la plataforma ayuda a prevenir el uso incontrolado de "IA en la sombra" y brinda a los líderes una visión clara de la actividad de la IA en una fuerza laboral global de más de 2.000 empleados.

