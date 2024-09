SolaX conquista certificação TÜV Rheinland ISO/IEC 27001:2022, liderando o mercado em segurança da informação

XANGAI, 28 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A SolaX, pioneira global em armazenamento de energia, deu um passo ousado em segurança da informação ao conquistar a certificação ISO/IEC 27001:2022 da TÜV Rheinland. Essa conceituada certificação, referência no setor, reforça o compromisso da SolaX em garantir os mais altos níveis de proteção e segurança de dados, estabelecendo um novo padrão no setor de energia.

Essa certificação é reconhecida internacionalmente como o padrão líder para gerenciamento de segurança da informação. A conquista da SolaX comprova sua dedicação em proteger os principais processos, como o design e a venda de seus produtos, incluindo inversores, sistemas de armazenamento de energia e carregadores de veículos elétricos. Esta certificação inclui a SolaX em um seleto grupo de empresas que adotam uma abordagem abrangente à segurança de dados, garantindo a proteção de informações confidenciais e a confiabilidade de suas tecnologias avançadas.

Gao Zhiyong, diretor de marketing doméstico da SolaX, expressou orgulho por esse marco: "Receber a certificação ISO/IEC 27001:2022 da TÜV Rheinland é uma conquista significativa para a SolaX. No mundo interconectado de hoje, a proteção dos dados dos clientes não é apenas uma responsabilidade—é imprescindível para criar confiança a longo prazo. Nossa missão é fornecer as melhores soluções de energia com os mais altos padrões de segurança e transparência."

Essa certificação vem na sequência do sucesso anterior da SolaX, que foi a primeira do setor a conquistar a cobiçada certificação AICPA SOC para sua plataforma SolaXCloud. Esses reconhecimentos duplos reforçam a liderança da empresa em segurança da informação, especialmente no que diz respeito à computação em nuvem e ao gerenciamento de dados. Ao priorizar constantemente a proteção de dados, a SolaX se diferencia, não apenas desenvolvendo sua própria tecnologia, mas também elevando os padrões em todo o setor de energia.

Conforme as ameaças à segurança cibernética se tornam mais frequentes, a postura proativa da SolaX em relação a protocolos de segurança robustos é oportuna e essencial. À medida que os sistemas de energia se tornam cada vez mais interconectados, é essencial proteger os dados para garantir um futuro seguro e sustentável. A SolaX está na vanguarda dessa evolução, conciliando inovação tecnológica com fortes medidas de segurança.

As conquistas da SolaX vão além do compliance—elas refletem um novo padrão para o setor. Ao integrar com perfeição a tecnologia avançada com a segurança inabalável das informações, a SolaX não só acompanha o ritmo do futuro, como também o define. Em um mundo onde a proteção de dados é tão importante quanto a produção de energia, a SolaX é uma líder confiável, conduzindo o setor de energia a um futuro mais seguro, confiável e sustentável.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310000/_Logo.jpg

FONTE SolaX Power