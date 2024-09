SolaX behaalt TÜV Rheinland ISO/IEC 27001:2022 certificering en is toonaangevend in informatiebeveiliging

SHANGHAI, 27 september 2024 /PRNewswire/ -- SolaX, wereldwijd pionier in energieopslag, doet een gewaagde stap voorwaarts in informatiebeveiliging nu het de ISO/IEC 27001:2022 certificering van TÜV Rheinland in de wacht heeft gesleept. Deze prestigieuze certificering, een gouden standaard in de industrie, versterkt de inzet van SolaX om de hoogste niveaus van gegevensbescherming en veiligheid te garanderen en zet een nieuwe standaard in de energiesector.

De certificering wordt internationaal erkend als de toonaangevende standaard voor informatiebeveiligingsbeheer. De prestatie van SolaX toont haar toewijding om belangrijke processen te beschermen, zoals het ontwerp en de verkoop van haar producten, waaronder omvormers, energieopslagsystemen en opladers voor elektrische auto's. Met deze certificering behoort SolaX tot een selecte groep bedrijven die gegevensbeveiliging op een allesomvattende manier benaderen en de bescherming van gevoelige informatie en de betrouwbaarheid van geavanceerde technologieën garanderen.

Gao Zhiyong, direceur binnenlandse marketing bij SolaX, zei trots over deze mijlpaal: "De ISO/IEC 27001:2022 certificering van TÜV Rheinland ontvangen is een belangrijke prestatie voor SolaX. In de onderling verbonden wereld van vandaag is het beschermen van klantgegevens niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook essentieel voor het opbouwen van vertrouwen op de lange termijn. Het is onze missie om de beste energieoplossingen te leveren met de hoogste normen op het gebied van veiligheid en transparantie."

Deze certificering volgt op SolaX' eerdere succes als eerste in de branche met de felbegeerde AICPA SOC-certificering voor het SolaXCloud-platform. Deze dubbele erkenning benadrukt het leiderschap van het bedrijf op het gebied van informatiebeveiliging, met name in cloud computing en gegevensbeheer. Door consequent prioriteit te geven aan gegevensbescherming, onderscheidt SolaX zich niet alleen door zijn eigen technologie te verbeteren, maar verhoogt het ook de normen in de hele energiesector.

Nu cyberbeveiliging een steeds grotere bedreiging vormt, komt de proactieve houding van SolaX ten opzichte van robuuste beveiligingsprotocollen op het juiste moment en is deze uiterst belangrijk. Energiesystemen raken steeds meer met elkaar verbonden, en gegevensbescherming vervult dan ook een cruciale rol voor een veilige en duurzame toekomst. SolaX is koploper in deze evolutie en combineert technologische innovatie met sterke beveiligingsmaatregelen.

De prestaties van SolaX gaan verder dan naleving. Ze weerspiegelen een nieuwe standaard voor de industrie. Door geavanceerde technologie met onwrikbare informatiebeveiliging te integreren, houdt SolaX niet alleen gelijke tred met de toekomst, maar definieert deze ook. In een wereld waarin gegevensbescherming net zo belangrijk is als energieproductie, is SolaX een betrouwbare leider die de energiesector naar een veiligere, betrouwbaardere en duurzamere toekomst leidt.

