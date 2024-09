SolaX erhält TÜV Rheinland-Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 und ist damit Vorreiter in Sachen Informationssicherheit

SHANGHAI, 29. September 2024 /PRNewswire/ -- Der globale Pionier im Bereich der Energiespeicherung, SolaX, hat einen kühnen Schritt nach vorne in Sachen Informationssicherheit getan und sich die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung des TÜV Rheinland gesichert. Diese prestigeträchtige Zertifizierung, ein Goldstandard in der Branche, unterstreicht das Engagement von SolaX, ein Höchstmaß an Datenschutz und -sicherheit zu gewährleisten, und setzt neue Maßstäbe im Energiesektor.

Diese Zertifizierung ist international als führender Standard für das Informationssicherheitsmanagement anerkannt. Der Erfolg von SolaX zeigt, wie sehr sich das Unternehmen für den Schutz wichtiger Prozesse einsetzt, etwa bei der Entwicklung und dem Vertrieb seiner Produkte, darunter Wechselrichter, Energiespeichersysteme und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Mit dieser Zertifizierung gehört SolaX zu einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen, die einen umfassenden Ansatz für die Datensicherheit verfolgen und den Schutz sensibler Informationen sowie die Zuverlässigkeit ihrer fortschrittlichen Technologien gewährleisten.

Gao Zhiyong, Marketingleiter für den Inlandsmarkt bei SolaX, zeigte sich stolz auf diesen Meilenstein: „Der Erhalt der ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland ist ein bedeutender Erfolg für SolaX. In der heutigen vernetzten Welt ist der Schutz von Kundendaten nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau langfristigen Vertrauens. Unser Ziel ist es, die besten Energielösungen mit den höchsten Standards für Sicherheit und Transparenz zu liefern."

Diese Zertifizierung folgt auf den früheren Erfolg von SolaX, das als erstes Unternehmen der Branche die begehrte AICPA SOC-Zertifizierung für seine SolaXCloud-Plattform erhalten hat. Diese beiden Anerkennungen unterstreichen die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Informationssicherheit, insbesondere in den Bereichen Cloud Computing und Datenmanagement. Durch die konsequente Priorisierung des Datenschutzes hebt sich SolaX nicht nur von anderen Anbietern ab, sondern hebt auch die Standards im gesamten Energiesektor an.

Da die Bedrohungen der Cybersicherheit immer mehr zunehmen, ist die proaktive Haltung von SolaX zu robusten Sicherheitsprotokollen sowohl zeitgemäß als auch wichtig. Da die Energiesysteme immer stärker vernetzt werden, ist der Datenschutz von entscheidender Bedeutung für eine sichere und nachhaltige Zukunft. SolaX steht an der Spitze dieser Entwicklung und verbindet technologische Innovation mit strengen Sicherheitsmaßnahmen.

Die Errungenschaften von SolaX gehen über die Einhaltung von Vorschriften hinaus – sie stellen einen neuen Standard für die Branche dar. Durch die nahtlose Integration von fortschrittlicher Technologie und unnachgiebiger Informationssicherheit hält SolaX nicht nur mit der Zukunft Schritt, sondern definiert sie. In einer Welt, in der der Datenschutz so wichtig ist wie die Energieerzeugung, ist SolaX ein zuverlässiger Marktführer, der den Energiesektor in Richtung einer sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Zukunft vorantreibt.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310000/_Logo.jpg