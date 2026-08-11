SOLIZE PARTNERS e Dassault Systèmes formam parceria para acelerar a transformação digital na indústria

TÓQUIO, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A SOLIZE PARTNERS Corporation e a Dassault Systèmes no Japão firmaram um acordo no âmbito do "Programa de Parceria em Consultoria e Integração de Sistemas" para ajudar fabricantes a acelerar a transformação digital, aumentar a eficiência operacional e impulsionar a inovação.

From left to right: Mahadevan V. S, CEO & Director of SOLIZE PARTNERS India, Yusuke Inoue, Representative Director & President of SOLIZE PARTNERS Corporation and Philippe Godbout, Managing Director, Japan

O acordo foi formalmente assinado em Tóquio por Yusuke Inoue, presidente da SOLIZE PARTNERS Corporation; Philippe Godbout, diretor-geral da Dassault Systèmes no Japão; e Mahadevan V. S., CEO e diretor da SOLIZE PARTNERS India, marcando um novo capítulo na longa colaboração entre o SOLIZE Group e a Dassault Systèmes.

Como parceira no Japão, a SOLIZE PARTNERS combinará sua experiência em engenharia e manufatura com a plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes para dar suporte aos clientes em todo o ciclo de vida do produto — do projeto e engenharia à manufatura — possibilitando desenvolvimento mais rápido, qualidade aprimorada, custos reduzidos e maior colaboração.

Há mais de 35 anos, a SOLIZE PARTNERS ajuda fabricantes a solucionar desafios complexos de engenharia por meio de serviços de engenharia, tecnologias digitais e manufatura aditiva. Fundada em 1981, a Dassault Systèmes oferece um portfólio de soluções para indústrias nos setores de manufatura, ciências da vida, saúde, infraestrutura e cidades. A plataforma 3DEXPERIENCE da empresa integra recursos de modelagem 3D, simulação, colaboração e inteligência de dados.

A parceria aborda um desafio crescente do setor: embora os fabricantes continuem investindo em tecnologias digitais, muitos têm dificuldade para maximizar o valor desses investimentos devido à falta de integração dos dados de engenharia e à perda de conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de produtos. Em conjunto, a SOLIZE PARTNERS e a Dassault Systèmes ajudarão as organizações a integrar dados de engenharia e de negócios, aprimorar a utilização do conhecimento e criar ambientes de engenharia digital conectados que permitam uma tomada de decisão mais rápida e bem informada.

O acordo também dá continuidade à longa relação do SOLIZE Group com a Dassault Systèmes na Índia Há mais de 25 anos, a SOLIZE PARTNERS India Pvt. A Ltd. presta serviços de consultoria, implementação e suporte em todo o portfólio da Dassault Systèmes, incluindo os aplicativos CATIA, ENOVIA e DELMIA, e a plataforma 3DEXPERIENCE. A nova parceria permite à SOLIZE PARTNERS no Japão aproveitar essa vasta experiência, conhecimento técnico e comprovada capacidade de entrega para melhor atender aos fabricantes em todo o Japão.

Essa parceria representa mais um marco na estratégia de crescimento global do SOLIZE Group e reforça seu compromisso de ajudar fabricantes a transformar a engenharia e a manufatura por meio de tecnologias digitais conectadas e expertise prática em engenharia.

FONTE SOLIZE PARTNERS