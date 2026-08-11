SOLIZE PARTNERS dan Dassault Systèmes Memeterai Kerjasama bagi Mempercepatkan Transformasi Digital dalam Sektor Pembuatan

TOKYO, 11 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS Corporation dan Dassault Systèmes di Jepun telah memeterai perjanjian 'Program Rakan Kongsi Perundingan & Integrasi Sistem (Consulting & System Integration Partner Program)' bagi membantu pembuat barang mempercepatkan transformasi digital, meningkatkan kecekapan operasi dan memacu inovasi.

From left to right: Mahadevan V. S, CEO & Director of SOLIZE PARTNERS India, Yusuke Inoue, Representative Director & President of SOLIZE PARTNERS Corporation and Philippe Godbout, Managing Director, Japan

Perjanjian tersebut ditandatangani secara rasmi di Tokyo oleh Yusuke Inoue, Presiden SOLIZE PARTNERS Corporation; Philippe Godbout, Pengarah Urusan Dassault Systèmes Jepun; dan Mahadevan V. S., CEO & Pengarah SOLIZE PARTNERS India, sekali gus menandakan babak baharu dalam kerjasama jangka panjang antara Kumpulan SOLIZE dan Dassault Systèmes.

Sebagai rakan kongsi di Jepun, SOLIZE PARTNERS akan menggabungkan kepakaran kejuruteraan dan pembuatannya dengan platform 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes untuk menyokong pelanggan merentasi kitaran hayat produk — daripada reka bentuk dan kejuruteraan hingga pembuatan — membolehkan pembangunan yang lebih pantas, peningkatan kualiti, pengurangan kos, serta kerjasama yang lebih kukuh.

Selama lebih 35 tahun, SOLIZE PARTNERS telah membantu pembuat barang menyelesaikan cabaran kejuruteraan yang kompleks menerusi perkhidmatan kejuruteraan, teknologi digital dan pembuatan aditif. Ditubuhkan pada tahun 1981, Dassault Systèmes menyediakan portfolio penyelesaian untuk pelbagai industri dalam sektor pembuatan, sains hayat dan penjagaan kesihatan, serta infrastruktur dan bandar. Platform 3DEXPERIENCE syarikat berkenaan menggabungkan keupayaan untuk pemodelan 3D, simulasi, kerjasama, dan risikan data.

Kerjasama ini menangani cabaran industri yang kian berkembang: meskipun pembuat barang terus melabur dalam teknologi digital, kebanyakan mereka berdepan kesukaran untuk memaksimumkan nilai berikutan data kejuruteraan yang terputus-putus serta kehilangan pengetahuan penting dalam pembangunan produk. Secara bersama, SOLIZE PARTNERS dan Dassault Systèmes bakal membantu organisasi mengintegrasikan data kejuruteraan dan perniagaan, meningkatkan pemanfaatan pengetahuan, serta mewujudkan persekitaran kejuruteraan digital terhubung yang membolehkan pembuat keputusan yang lebih pantas dan berasaskan maklumat yang kukuh.

Perjanjian ini juga memperkukuh hubungan jangka panjang Kumpulan SOLIZE dengan Dassault Systèmes di India. Selama lebih 25 tahun, SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd telah menyediakan perkhidmatan perundingan, pelaksanaan, dan sokongan merentasi portfolio Dassault Systèmes, termasuk aplikasi CATIA, ENOVIA dan DELMIA, serta platform 3DEXPERIENCE. Kerjasama baharu ini membolehkan SOLIZE PARTNERS di Jepun memanfaatkan pengalaman luas, kepakaran teknikal, dan keupayaan penyampaian terbukti ini untuk berkhidmat dengan lebih baik kepada pembuat barang di seluruh Jepun.

Kerjasama ini menandakan satu lagi pencapaian penting dalam strategi pertumbuhan global Kumpulan SOLIZE dan mengukuhkan komitmennya untuk membantu pembuat barang mentransformasikan kejuruteraan serta pembuatan menerusi teknologi digital terhubung dan kepakaran kejuruteraan praktikal.