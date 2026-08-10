SOLIZE PARTNERS y Dassault Systèmes forman alianza para acelerar la transformación digital en la fabricación

TOKIO, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS Corporation y Dassault Systèmes en Japón han firmado un acuerdo de "Programa de Socios de Consultoría e Integración de Sistemas" que tiene como finalidad ayudar a los fabricantes a acelerar la transformación digital, mejorar la eficiencia operativa e impulsar la innovación.

From left to right: Mahadevan V. S, CEO & Director of SOLIZE PARTNERS India, Yusuke Inoue, Representative Director & President of SOLIZE PARTNERS Corporation and Philippe Godbout, Managing Director, Japan

El acuerdo se firmó formalmente en Tokio por medio de Yusuke Inoue, presidente de SOLIZE PARTNERS Corporation; Philippe Godbout, director general de Dassault Systèmes en Japón; y Mahadevan V. S., consejero delegado y director de SOLIZE PARTNERS India, marcando así un nuevo capítulo en la larga colaboración entre SOLIZE Group y Dassault Systèmes.

Como socio en Japón, SOLIZE PARTNERS va a combinar su experiencia en ingeniería y fabricación con la plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes para proporcionar soporte a los clientes a lo largo del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación, lo que permitirá un desarrollo más rápido, una mejor calidad, una reducción de costes y una mayor colaboración.

Durante más de 35 años, SOLIZE PARTNERS ha ayudado a los fabricantes a resolver complejos retos de la ingeniería mediante servicios de ingeniería, tecnologías digitales y fabricación aditiva. Fundada en el año 1981, Dassault Systèmes proporciona una cartera de soluciones para industrias en los sectores de fabricación, ciencias de la vida y atención médica, así como infraestructura y ciudades. La plataforma 3DEXPERIENCE de la compañía sirve para integrar las capacidades para modelado 3D, simulación, colaboración e inteligencia de datos.

Esta alianza hace frente a un reto creciente en la industria: A pesar de que los fabricantes siguen invirtiendo en tecnologías digitales, muchos tienen dificultades para maximizar el valor debido a la desconexión de los datos de ingeniería y la pérdida de conocimientos críticos sobre el desarrollo de productos. Juntos, SOLIZE PARTNERS y Dassault Systèmes ayudarán a las organizaciones a integrar los datos de ingeniería y de negocio, mejorar la utilización del conocimiento y crear entornos de ingeniería digital conectados que permitan una toma de decisiones más rápida y mejor informada.

El acuerdo también se basa en la relación de larga duración de SOLIZE Group con Dassault Systèmes en India. Durante más de 25 años, SOLIZE PARTNERS India Pvt. Limitado. Ltd ha proporcionado servicios de consultoría, implementación y soporte en toda la cartera de Dassault Systèmes, incluidas las aplicaciones CATIA, ENOVIA y DELMIA, y la plataforma 3DEXPERIENCE. La nueva asociación permite a SOLIZE PARTNERS en Japón aprovechar esta amplia experiencia, conocimientos técnicos y capacidades de entrega comprobadas para servir mejor a los fabricantes en todo Japón.

Esta alianza marca otro hito en la estrategia de crecimiento global de SOLIZE Group y refuerza su compromiso de ayudar a los fabricantes a transformar la ingeniería y la fabricación a través de tecnologías digitales conectadas y experiencia práctica en ingeniería.