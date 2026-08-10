SOLIZE PARTNERS et Dassault Systèmes concluent un partenariat pour accélérer la transformation numérique dans le secteur de l'industrie manufacturière

TOKYO, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS Corporation et Dassault Systèmes au Japon ont conclu un accord dans le cadre du « programme de partenariat en conseil et intégration de systèmes » afin d'aider les industriels à accélérer leur transformation numérique, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à stimuler l'innovation.

From left to right: Mahadevan V. S, CEO & Director of SOLIZE PARTNERS India, Yusuke Inoue, Representative Director & President of SOLIZE PARTNERS Corporation and Philippe Godbout, Managing Director, Japan

L'accord, qui ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration de longue date entre le groupe SOLIZE et Dassault Systèmes, a été officiellement signé à Tokyo par Yusuke Inoue, président de SOLIZE PARTNERS Corporation ; Philippe Godbout, directeur général de Dassault Systèmes pour le Japon ; et Mahadevan V. S., directeur général et administrateur de SOLIZE PARTNERS India.

Partenaire japonais de l'accord, SOLIZE PARTNERS associera ses compétences en ingénierie et en fabrication à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes afin d'accompagner les clients tout au long du cycle de vie des produits, de la conception à la fabrication en passant par l'ingénierie, leur permettant ainsi d'accélérer le développement de produit, d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et de renforcer les collaborations.

Depuis plus de 35 ans, SOLIZE PARTNERS aide les industriels à relever des défis techniques complexes grâce à ses services d'ingénierie, aux technologies numériques et à la fabrication additive. Fondée en 1981, la société Dassault Systèmes propose une gamme de solutions destinées aux secteurs de l'industrie manufacturière, des sciences de la vie et de la santé, ainsi que des infrastructures et des villes. La plateforme 3DEXPERIENCE de l'entreprise intègre des fonctionnalités de modélisation en 3D, de simulation, de collaboration et d'analyse de données.

Ce partenariat répond à un défi de plus en plus important pour l'industrie : alors que les fabricants continuent d'investir dans les technologies numériques, nombre d'entre eux peinent à en tirer le meilleur parti en raison du manque de cohérence des données techniques et de la perte de connaissances essentielles en matière de développement de produit. Ensemble, SOLIZE PARTNERS et Dassault Systèmes aideront les entreprises à intégrer leurs données d'ingénierie et leurs données métier, à mieux exploiter leurs connaissances et à créer des environnements d'ingénierie numérique connectés favorisant une prise de décision plus rapide et mieux éclairée.

Cet accord s'inscrit également dans le prolongement de la relation qui unit depuis longtemps le groupe SOLIZE et Dassault Systèmes en Inde. SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd. fournit depuis plus de 25 ans des services de conseil, de mise en œuvre et d'assistance pour l'ensemble du portefeuille de solutions de Dassault Systèmes, notamment les applications CATIA, ENOVIA et DELMIA, ainsi que la plateforme 3DEXPERIENCE. Ce nouveau partenariat permet à SOLIZE PARTNERS au Japon de tirer parti de cette vaste expérience, de ses compétences techniques et de ses capacités de mise en œuvre éprouvées afin de mieux servir les industriels dans tout le Japon.

Ce partenariat, qui marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie de croissance mondiale du groupe SOLIZE, renforce son ambition d'aider les industriels à transformer l'ingénierie et la fabrication grâce à des technologies numériques connectées et à ses compétences pratiques en ingénierie.