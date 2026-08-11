SOLIZE PARTNERS y Dassault Systèmes establecen una alianza para acelerar la transformación digital en el sector manufacturero

TOKIO, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS Corporation y Dassault Systèmes en Japón han firmado un acuerdo denominado Programa de socios de consultoría e integración de sistemas (Consulting & System Integration Partner Program) con el fin de ayudar a los fabricantes a acelerar su transformación digital, mejorar la eficiencia operativa e impulsar la innovación.

From left to right: Mahadevan V. S, CEO & Director of SOLIZE PARTNERS India, Yusuke Inoue, Representative Director & President of SOLIZE PARTNERS Corporation and Philippe Godbout, Managing Director, Japan

El acuerdo fue firmado oficialmente en Tokio por Yusuke Inoue, presidente de SOLIZE PARTNERS Corporation; Philippe Godbout, director general para Japón de Dassault Systèmes; y Mahadevan V. S., CEO y director de SOLIZE PARTNERS India, lo que marca un nuevo capítulo en la colaboración de larga data entre el SOLIZE Group y Dassault Systèmes.

Como socio en Japón, SOLIZE PARTNERS combinará su experiencia en ingeniería y fabricación con la plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes para apoyar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto —desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación—, lo que permitirá un desarrollo más rápido, mayor calidad, reducción de los costos y una mejor colaboración.

Desde hace más de 35 años, SOLIZE PARTNERS ayuda a los fabricantes a resolver retos de ingeniería complejos mediante servicios de ingeniería, tecnologías digitales y fabricación aditiva. Fundada en 1981, Dassault Systèmes ofrece una gama de soluciones para los sectores de la fabricación, las ciencias de la vida y la sanidad, así como para los de las infraestructuras y las ciudades. La plataforma 3DEXPERIENCE de la empresa integra funciones de modelado 3D, simulación, colaboración e inteligencia de datos.

Esta colaboración aborda un reto cada vez mayor del sector: aunque los fabricantes siguen invirtiendo en tecnologías digitales, muchos tienen dificultades para sacar el máximo partido a esa inversión debido a la falta de integración de los datos de ingeniería y a la pérdida de conocimientos fundamentales para el desarrollo de productos. Juntas, SOLIZE PARTNERS y Dassault Systèmes ayudarán a las organizaciones a integrar los datos de ingeniería y empresariales, a mejorar el aprovechamiento del conocimiento y a crear entornos de ingeniería digital conectados que permitan una toma de decisiones más rápida y mejor fundamentada.

El acuerdo se basa, además, en la relación de larga data que el SOLIZE Group mantiene con Dassault Systèmes en la India. Desde hace más de 25 años, SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd ha prestado servicios de consultoría, implementación y asistencia técnica para toda la gama de productos de Dassault Systèmes, incluidas las aplicaciones CATIA, ENOVIA y DELMIA, así como la plataforma 3DEXPERIENCE. Esta nueva colaboración permite a SOLIZE PARTNERS en Japón aprovechar su amplia experiencia, conocimientos técnicos y probada capacidad de ejecución para prestar un mejor servicio a los fabricantes de todo el país.

La alianza supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento global del Grupo SOLIZE y refuerza su compromiso de ayudar a los fabricantes a transformar la ingeniería y la producción mediante tecnologías digitales conectadas y conocimientos prácticos de ingeniería.

FUENTE SOLIZE PARTNERS