SOLSTICE ADVANCED MATERIALS CONCLUI A CISÃO DA HONEYWELL E COMEÇA A SER NEGOCIADA NA NASDAQ

A cisão posiciona a Solstice para acelerar o crescimento e liberar o valor do acionista como uma empresa pure-play líder em materiais especializados

Preparada para se beneficiar de tendências seculares fortes e resilientes em refrigeração, soluções de construção, computação avançada, energia, segurança e saúde

Começa a ser negociada hoje na Nasdaq sob o símbolo "SOLS"

MORRIS PLAINS, N.J., 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), uma empresa líder em materiais especializados, celebra hoje seu primeiro dia como uma empresa independente de capital aberto após concluir sua cisão da Honeywell. As ações da Solstice começarão a ser negociadas no mercado acionário da Nasdaq sob o símbolo "SOLS", em vigor na abertura do mercado.

Com uma herança de mais de 130 anos de materiais avançados, a Solstice está posicionada para construir um histórico de inovação e excelência operacional. As tecnologias da Solstice permitem soluções de alto desempenho para setores globais críticos, tais como HVAC/R, fabricação de semicondutores, gerenciamento térmico de data centers, energia nuclear, defesa e ciências biológicas. A empresa foi lançada com aproximadamente 4.000 funcionários, 24 fábricas e quatro centros de P&D que atendem a mais de 3.000 clientes em 120 países e territórios.

"O dia de hoje marca o início de um novo capítulo empolgante para a Solstice", disse David Sewell, presidente e diretor executivo da Solstice Advanced Materials. "Nossa independência nos posiciona para aproveitar tendências seculares poderosas que moldam nosso setor, desde transições orientadas por regulamentos em soluções de resfriamento e construção até a rápida proliferação da IA e computação avançada. Com nossas tecnologias diferenciadas, parcerias incomparáveis com clientes, força de trabalho global altamente talentosa e equipe de liderança experiente, estamos prontos para liberar nosso potencial de crescimento e liberar valor significativo de longo prazo para nossos stakeholders."

A cisão foi concluída por meio da distribuição de todas as ações ordinárias da Solstice. Cada acionista registrado da Honeywell, até o fechamento da jornada, em 17 de outubro de 2025, recebeu uma ação ordinária da Solstice para cada quatro ações ordinárias da Honeywell mantidas.

Sobre a Solstice Advanced Materials

A Solstice Advanced Materials é uma empresa líder mundial em materiais especializados que promove a ciência para resultados mais inteligentes. A Solstice oferece soluções de alto desempenho que habilitam indústrias e aplicações críticas, incluindo refrigerantes, fabricação de semicondutores, refrigeração de data centers, energia nuclear, fibras protetoras, embalagens para o setor de saúde e muito mais. É reconhecida por desenvolver materiais da próxima geração por meio de algumas das marcas mais renomadas do setor, como Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ e Hydranal™. Em parceria com mais de 3.000 clientes em mais de 120 países e territórios e apoiados por um portfólio robusto de mais de 5.700 patentes, os aproximadamente 4.000 funcionários da Solstice, em todo o mundo, impulsionam a inovação na ciência dos materiais. Para obter mais informações, acesse www.Solstice.com.

Informações complementares

A Solstice usa nosso site de Relações com Investidores, investor.solstice.com, como meio de divulgar informações que possam ser de interesse ou relevantes para nossos investidores e cumprir com as obrigações de divulgação nos termos do Regulamento de Divulgação Justa (Regulation FD). Por conseguinte, os investidores devem monitorar nosso site de Relações com Investidores, além de seguir nossos comunicados à imprensa, registros na SEC, teleconferências públicas, webcasts e mídias sociais.

