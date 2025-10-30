SOLSTICE ADVANCED MATERIALS COMPLETA LO SPIN-OFF DA HONEYWELL E INIZIA LE CONTRATTAZIONI SUL NASDAQ

Lo spin-off posiziona Solstice per accelerare la crescita e creare valore per gli azionisti, affermandosi come azienda leader focalizzata esclusivamente sui materiali speciali.

Pronta a beneficiare di solide e resilienti tendenze secolari nei settori del raffreddamento, delle soluzioni per l'edilizia, del calcolo avanzato, dell'energia, della sicurezza e della sanità

Le contrattazioni iniziano oggi sul Nasdaq con il simbolo di negoziazione "SOLS"

MORRIS PLAINS, N.J., 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), azienda leader specializzata esclusivamente in materiali speciali, celebra oggi il suo primo giorno come società indipendente quotata in borsa in seguito al completamento dello spin-off da Honeywell. Le azioni di Solstice inizieranno le contrattazioni sul mercato azionario Nasdaq con il simbolo di negoziazione "SOLS", a decorrere dall'apertura del mercato.

Con un patrimonio di materiali avanzati che conta oltre 130 anni di storia, Solstice è posizionata per fare leva su una comprovata esperienza di innovazione ed eccellenza operativa. Le tecnologie Solstice consentono soluzioni ad alte prestazioni per settori globali critici, tra cui HVAC/R, produzione di semiconduttori, gestione termica dei data center, energia nucleare, difesa e scienze della vita. L'azienda parte con circa 4.000 dipendenti, 24 siti produttivi e quattro centri di ricerca e sviluppo che servono oltre 3.000 clienti in 120 Paesi e territori.

"Oggi segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Solstice", ha dichiarato David Sewell, Presidente e Chief Executive Officer di Solstice Advanced Materials. "La nostra indipendenza ci pone nella posizione ideale per sfruttare le forti tendenze strutturali che stanno plasmando il nostro settore, dalle transizioni guidate dalle normative nel campo delle soluzioni per il raffreddamento e l'edilizia, alla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale e del calcolo avanzato. Con le nostre tecnologie differenziate, partnership con clienti senza pari, forza lavoro globale altamente qualificata e team di leadership esperto, siamo pronti a liberare il nostro potenziale di crescita e a liberare significativo valore a lungo termine per i nostri stakeholder."

Lo spin-off è stato completato attraverso la distribuzione di tutte le azioni ordinarie di Solstice. Ogni azionista di Honeywell registrato alla chiusura delle contrattazioni del 17 ottobre 2025 ha ricevuto un'azione ordinaria di Solstice per ogni quattro azioni ordinarie di Honeywell possedute.

Informazioni su Solstice Advanced Materials

Solstice Advanced Materials è un'azienda leader globale nel settore dei materiali speciali che fa progredire la scienza per ottenere risultati più intelligenti. Solstice offre soluzioni ad alte prestazioni che abilitano industrie e applicazioni critiche, tra cui refrigeranti, produzione di semiconduttori, raffreddamento dei data center, energia nucleare, fibre protettive, imballaggi per la sanità e altro ancora. Solstice è riconosciuta per lo sviluppo di materiali di nuova generazione attraverso alcuni dei marchi più rinomati del settore come Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ e Hydranal™. Grazie alla collaborazione con oltre 3.000 clienti in più di 120 paesi e territori e al supporto di un solido portafoglio di oltre 5.700 brevetti, i circa 4.000 dipendenti di Solstice in tutto il mondo guidano l'innovazione nella scienza dei materiali. Per maggiori informazioni, visitare www.Solstice.com.

Informazioni aggiuntive

Solstice utilizza il proprio sito web per le Relazioni con gli Investitori, investor.solstice.com, come mezzo per divulgare informazioni che possono essere di interesse o rilevanza per i nostri investitori e per adempiere agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento FD. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero monitorare il nostro sito web per le Relazioni con gli Investitori, oltre a seguire i nostri comunicati stampa, depositi presso la SEC, conferenze pubbliche, webcast e social media.

Dichiarazioni previsionali

Nel presente comunicato descriviamo molte delle tendenze e altri fattori che guidano la nostra attività e i risultati futuri. Tali discussioni contengono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Le dichiarazioni previsionali sono quelle che riguardano attività, eventi o sviluppi che il management intende, prevede, proietta, ritiene o anticipa si verificheranno o potrebbero verificarsi in futuro. Si basano su ipotesi e valutazioni del management alla luce dell'esperienza e delle tendenze passate, delle attuali condizioni economiche e di settore, degli sviluppi futuri previsti e di altri fattori rilevanti, molti dei quali sono difficili da prevedere e al di fuori del nostro controllo. Non costituiscono garanzie di performance future, e i risultati effettivi, gli sviluppi e le decisioni aziendali potrebbero differire significativamente da quelli previsti dalle nostre dichiarazioni previsionali. Non ci impegniamo ad aggiornare o rivedere le nostre dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge sui titoli applicabile. Le nostre dichiarazioni previsionali sono inoltre soggette a rischi e incertezze significativi, tra cui rischi macroeconomici e geopolitici persistenti, quali modifiche o applicazioni di leggi e politiche in materia commerciale e fiscale, inclusi gli effetti di dazi doganali e di altre barriere e restrizioni commerciali, una crescita del PIL inferiore o una recessione negli Stati Uniti o a livello globale, interruzioni della catena di approvvigionamento, volatilità dei mercati dei capitali, inflazione e determinati conflitti regionali che possono incidere sulle nostre prestazioni sia nel breve che nel lungo periodo. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che qualsiasi piano, iniziativa, proiezione, obiettivo, impegno, aspettativa o prospettiva esposti nel presente comunicato possa essere o sarà raggiunto. Alcuni dei principali fattori che potrebbero comportare risultati effettivi di Solstice significativamente diversi da quelli prospettati in tali dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la capacità di Solstice di conseguire i benefici attesi dalla separazione da Honeywell; l'indebitamento contratto nell'ambito delle operazioni di finanziamento effettuate in connessione con lo spin-off e i rischi connessi a un ulteriore indebitamento; il rischio che i costi aggiuntivi derivanti dal funzionamento come entità autonoma (inclusa la perdita di sinergie), i costi delle operazioni di ristrutturazione e altri costi sostenuti in relazione alla separazione superino le stime di Solstice; nonché l'impatto della separazione sulle attività di Solstice e il rischio che tale separazione si riveli più complessa, lunga o onerosa del previsto, incluso l'impatto sulle risorse, sui sistemi, sulle procedure e sui controlli di Solstice, la distrazione dell'attenzione del management e gli effetti, nonché le possibili interruzioni, nei rapporti con autorità di vigilanza, clienti, fornitori, dipendenti e altre controparti commerciali. Queste dichiarazioni previsionali dovrebbero essere considerate alla luce delle informazioni incluse nel presente comunicato, nel nostro documento informativo definitivo, datato 17 ottobre 2025, e in altri depositi presso la SEC. Qualsiasi piano previsionale qui descritto non è definitivo e può essere modificato o abbandonato in qualsiasi momento.

Contatti:

Media

Amy Schneiderman

(201) 218-2302

[email protected]

Relazioni con gli investitori

Mike Leithead

(973) 370-8188

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808886/Solstice_Advanced_Materials_Logo.jpg