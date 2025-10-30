SOLSTICE ADVANCED MATERIALS ZAKOŃCZYŁO PROCES WYODRĘBNIENIA SIĘ Z HONEYWELL I ROZPOCZYNA NOTOWANIA NA GIEŁDZIE NASDAQ

Wyodrębnienie umożliwia firmie Solstice przyspieszenie wzrostu i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy – jako wiodącej, wyspecjalizowanej firmy specjalizującej się w materiałach.

Firma jest dobrze przygotowana, by czerpać korzyści z silnych i trwałych trendów rynkowych w obszarach chłodzenia, rozwiązań budowlanych, zaawansowanego przetwarzania danych, energii, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej.

Notowania na Nasdaq rozpoczynają się dziś pod symbolem giełdowym „SOLS".

MORRIS PLAINS, N.J., 30 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), wiodąca wyspecjalizowana firma z sektora materiałów, dziś świętuje swój pierwszy dzień jako niezależna, publicznie notowana firma po zakończeniu procesu wydzielenia z Honeywell. Akcje Solstice będą notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem „SOLS" od momentu otwarcia rynku.

Dzięki ponad 130-letniemu dziedzictwu w dziedzinie zaawansowanych materiałów, Solstice jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie innowacji i doskonałości operacyjnej. Technologie Solstice zapewniają wysokowydajne rozwiązania dla krytycznych sektorów globalnych, w tym HVAC/R, produkcji półprzewodników, zarządzania ciepłem w centrach danych, energii jądrowej, obronności i nauk przyrodniczych. Firma zatrudnia około 4000 pracowników, posiada 24 zakłady produkcyjne i cztery centra badawczo-rozwojowe, które obsługują ponad 3000 klientów w 120 krajach i terytoriach.

„Dzisiejszy dzień oznacza początek ekscytującego, nowego rozdziału w historii Solstice" – powiedział David Sewell, prezes i dyrektor generalny Solstice Advanced Materials. „Nasza niezależność pozwala nam wykorzystać potężne, długofalowe trendy kształtujące naszą branżę – od zmian regulacyjnych w obszarze chłodzenia i rozwiązań budowlanych po szybki rozwój sztucznej inteligencji i zaawansowanego przetwarzania danych. Dzięki naszym unikalnym technologiom, niezrównanym partnerstwom z klientami, wysoko wykwalifikowanemu globalnemu zespołowi i doświadczonej kadrze kierowniczej jesteśmy gotowi uwolnić nasz potencjał wzrostu i zapewnić trwałą, znaczącą wartość dla naszych interesariuszy".

Proces wydzielenia został zakończony poprzez dystrybucję wszystkich akcji zwykłych Solstice. Każdy akcjonariusz Honeywell zarejestrowany na koniec dnia roboczego 17 października 2025 r. otrzymał jedną akcję zwykłą Solstice za każde cztery posiadane akcje zwykłe Honeywell.

O firmie Solstice Advanced Materials

Solstice Advanced Materials to wiodąca globalna firma zajmująca się materiałami specjalistycznymi, która rozwija naukę w celu uzyskania inteligentniejszych wyników. Solstice oferuje wysokowydajne rozwiązania wspierające kluczowe branże i zastosowania, w tym czynniki chłodnicze, produkcję półprzewodników, chłodzenie centrów danych, energetykę jądrową, włókna ochronne, opakowania medyczne i wiele innych. Firma Solstice jest znana z opracowywania nowej generacji materiałów poprzez niektóre z najbardziej renomowanych marek w branży, takich jak Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ i Hydranal™. Współpracując z ponad 3000 klientów w ponad 120 krajach i terytoriach oraz dysponując imponującym portfolio obejmującym ponad 5700 patentów, około 4000 pracowników Solstice na całym świecie napędza innowacje w dziedzinie nauki o materiałach. Więcej informacji: www.Solstice.com.

Dodatkowe informacje

Solstice korzysta ze swojej strony relacji inwestorskich investor.solstice.com jako narzędzia do publikowania informacji, które mogą być istotne dla inwestorów, oraz do wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami Regulation FD. W związku z tym inwestorzy powinni śledzić stronę relacji inwestorskich Solstice, a także komunikaty prasowe, zgłoszenia do SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i media społecznościowe.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

W niniejszym komunikacie opisujemy wiele trendów i innych czynników, które wpływają na działalność naszej firmy oraz przyszłe wyniki. Takie oświadczenia zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu sekcji 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, z późniejszymi zmianami. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do działań, wydarzeń lub rozwoju, które kierownictwo zamierza, oczekuje, prognozuje, uważa lub przewiduje, że mogą wystąpić w przyszłości. Opierają się one na założeniach i ocenach kierownictwa, uwzględniających dotychczasowe doświadczenia i trendy, bieżące warunki gospodarcze i branżowe, oczekiwane przyszłe zmiany oraz inne istotne czynniki, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i pozostaje poza naszą kontrolą. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste rezultaty, rozwój sytuacji i decyzje biznesowe mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych w takich oświadczeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji ani weryfikacji żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa papierów wartościowych. Nasze stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają również istotnym ryzykom i niepewnościom, w tym trwającym ryzykom makroekonomicznym i geopolitycznym, takim jak zmiany lub stosowanie przepisów handlowych i podatkowych – w tym skutki ceł, barier handlowych i ograniczeń, niższy wzrost PKB lub recesja w USA lub na świecie, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wahania na rynkach kapitałowych, inflacja oraz niektóre konflikty regionalne, które mogą wpływać na nasze wyniki zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Ponadto nie można zapewnić, że jakiekolwiek plany, inicjatywy, prognozy, cele, zobowiązania, oczekiwania lub perspektywy przedstawione w niniejszym komunikacie mogą zostać lub zostaną zrealizowane. Niektóre z istotnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Solstice będą się znacznie różnić od tych przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują między innymi zdolność Solstice do osiągnięcia oczekiwanych korzyści z oddzielenia od firmy Honeywell; zadłużenie zaciągnięte w ramach transakcji finansowych związanych z wydzieleniem oraz ryzyko związane z dodatkowym zadłużeniem; ryzyko, że dodatkowe koszty samodzielnej działalności (w tym utrata synergii), koszty transakcji restrukturyzacyjnych i inne koszty poniesione w związku z oddzieleniem przekroczą szacunki Solstice; oraz wpływ oddzielenia na działalność Solstice i ryzyko, że separacja może być trudniejsza, bardziej czasochłonna lub kosztowna niż oczekiwano, w tym wpływ na zasoby, systemy, procedury i kontrole Solstice, odwrócenie uwagi kierownictwa oraz wpływ na relacje z organami regulacyjnymi, klientami, dostawcami, pracownikami i innymi kontrahentami biznesowymi i możliwe zakłócenie tych relacji. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości należy rozpatrywać w świetle informacji zawartych w niniejszym komunikacie, naszym ostatecznym oświadczeniu informacyjnym z dnia 17 października 2025 r. oraz innych dokumentach złożonych w SEC. Wszelkie plany dotyczące przyszłości opisane w niniejszym dokumencie nie są ostateczne i mogą zostać zmodyfikowane lub porzucone w dowolnym momencie.

